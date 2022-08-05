В омском облизбиркоме подтвердили отставку Нестеренко за месяц до выборов

В омском областном избиркоме подтвердили уход Алексея Нестеренко с поста председателя. Спустя 10 лет на этом посту он решил уйти не пенсию, несмотря на то, что полгода назад его избрали еще на пятилетний срок.
Алексей Нестеренко работал в избирательной системе с 1994 года, а последние 10 лет возглавлял Облизбирком. Выработав необходимый стаж, он решил уйти на пенсию.
Нестеренко подчеркнул, что за время работы была сформирована команда, которая будет слаженно работать даже после его ухода.
«Важным достижением в работе комиссии, мне кажется, является осознание собственной роли в избирательной кампании. Понимание, что не комиссия главная на выборах. Главные — избиратели и кандидаты, мы только посредники между ними. И наша задача всего лишь помочь людям сделать правильный выбор, но сделать это так, чтобы они знали, что это действительно их собственный выбор, а не «так подсчитали», - сообщил Нестеренко.
Отметим, глава облизбиркома ушел в отставку за месяц до выборов в горсовет.