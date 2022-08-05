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Глава омского облизбиркома Алексей Нестеренко ушел в отставку

Глава омского облизбиркома Алексей Нестеренко ушел в отставку

Вчера, 11:29
Фото: Город55
Нестеренко вышел на пенсию за месяц до выборов, стало известно Городу55. Имя его преемника уже называется.

Как стало известно Городу55, председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко уходит на заслуженный отдых. Выход на пенсию был ожидаем: еще в прошлом году сообщалось, что он готовится к этому событию. Однако неожиданностью стало то, что Нестеренко ушел на пенсию буквально за месяц до выборов.

По данным источника, все это время шла стратегическая подготовка преемника. Им с высокой вероятностью может стать заместитель председателя избиркома Иван Ходаков. Он несколько лет возглавлял горизбирком, в его копилке выборы в горсовет в 2017 году. В последнее время именно Ходаков фактически руководит облизбирокомом.

#Екатерина Чаплинская#Алексей Нестеренко#Новости
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