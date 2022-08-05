Глава омского облизбиркома Алексей Нестеренко ушел в отставку

Как стало известно Городу55, председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко уходит на заслуженный отдых. Выход на пенсию был ожидаем: еще в прошлом году сообщалось, что он готовится к этому событию. Однако неожиданностью стало то, что Нестеренко ушел на пенсию буквально за месяц до выборов.
По данным источника, все это время шла стратегическая подготовка преемника. Им с высокой вероятностью может стать заместитель председателя избиркома Иван Ходаков. Он несколько лет возглавлял горизбирком, в его копилке выборы в горсовет в 2017 году. В последнее время именно Ходаков фактически руководит облизбирокомом.