Глава омского облизбиркома Алексей Нестеренко ушел в отставку

По данным источника, все это время шла стратегическая подготовка преемника. Им с высокой вероятностью может стать заместитель председателя избиркома Иван Ходаков. Он несколько лет возглавлял горизбирком, в его копилке выборы в горсовет в 2017 году. В последнее время именно Ходаков фактически руководит облизбирокомом.