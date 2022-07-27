Омский завод оштрафуют после 10-кратного превышения выбросов хлороводорода в городе

Кроме того, зафиксирован еще целый ряд нарушений, в том числе несоблюдение режима НМУ (то есть предприятие не снижало либо недостаточно снижало выбросы в периоды штиля). Также на заводе не актуализировали инвентаризацию выбросов, не было данных об объеме и массе хлорида водорода в декларации о воздействии на окружающую среду, выявлено несоответствие эффективности очистки пылегазоочистных установок проектным показателям.