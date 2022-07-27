Омский завод оштрафуют после 10-кратного превышения выбросов хлороводорода в городе

Прокуратура озвучила итоги проверки по факту превышения ПДК хлорида водорода, которое зафиксировали в июне в Кировском округе. Проверку проводило Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.
Как ранее сообщал Город55, после выбросов была организована проверка «Омского электромеханического завода», почти 100% акций которого принадлежит АО «Основа холдинг» Александра Антропенко. РПН насчитал на предприятии 2.08 ПДК хлорида водорода (замеры делались в ходе проверки позже, уже после получения данных о 9.6-кратном превышении). Также в выбросах одного из источников обнаружили неучтенный хлорид водорода.
Кроме того, зафиксирован еще целый ряд нарушений, в том числе несоблюдение режима НМУ (то есть предприятие не снижало либо недостаточно снижало выбросы в периоды штиля). Также на заводе не актуализировали инвентаризацию выбросов, не было данных об объеме и массе хлорида водорода в декларации о воздействии на окружающую среду, выявлено несоответствие эффективности очистки пылегазоочистных установок проектным показателям.
Завод получил предписание, ответственных должностных лиц вызвали в Росприроднадзор для составления административных протоколов. Им грозят административные дела по четырем статьям (ст. 8.1 КоАП РФ, ст. 8.5 КоАП РФ, ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ, ст. 8.46 КоАП РФ). Речь о несоблюдении экологических требований, сокрытие экологической информации, нарушение правил охраны воздуха, непостановка на госучет источников выбросов.
По этим статьям максимум, что грозит должностным лицам — штрафы до 20 тыс рублей, юридическим лицам — до 100 тыс рублей.