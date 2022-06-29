Яд в воздухе. Омская прокуратура начала проверку трех заводов из-за выбросов

Напомним, по информации Обь-Иртышского управления метеорологии, в пятницу, 24 июня в Кировском округе обнаружено превышение ПДК хлорида водорода в 9,6 раз. Вдыхание вещества в больших количествах может привести к кашлю, воспалению слизистых носа и горла. Бывают и тяжелые последствия — отек легких, нарушение работы кровеносной системы и даже летальный исход. При попадании на кожу может вызывать покраснение, боль и серьезные ожоги.