Яд в воздухе. Омская прокуратура начала проверку трех заводов из-за выбросов

Прокуратура Омска начала проверку трех хозяйствующих субъектов, расположенных в Кировском округе. 24 июня было зафиксировано почти 10-кратное превышение ПДК хлорида водорода в воздухе. По поручению прокуратуры проверку будут проводить Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора и министерство природных ресурсов и экологии Омской области.
Напомним, по информации Обь-Иртышского управления метеорологии, в пятницу, 24 июня в Кировском округе обнаружено превышение ПДК хлорида водорода в 9,6 раз. Вдыхание вещества в больших количествах может привести к кашлю, воспалению слизистых носа и горла. Бывают и тяжелые последствия — отек легких, нарушение работы кровеносной системы и даже летальный исход. При попадании на кожу может вызывать покраснение, боль и серьезные ожоги.
Вчера в минприроды сообщили об «экстренном совещании», по итогам которого было решено обратиться в прокуратура за согласованием проверок. Соответственно, сегодня разрешение было получено.