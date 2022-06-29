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Яд в воздухе. Омская прокуратура начала проверку трех заводов из-за выбросов

Яд в воздухе. Омская прокуратура начала проверку трех заводов из-за выбросов

Вчера, 15:30
Фото: 1MI

Прокуратура Омска начала проверку по 10-кратному превышению хлороводорода в воздухе

Критическое превышение опасного вещества было зафиксировано в воздухе на Левом берегу.

Прокуратура Омска начала проверку трех хозяйствующих субъектов, расположенных в Кировском округе. 24 июня было зафиксировано почти 10-кратное превышение ПДК хлорида водорода в воздухе. По поручению прокуратуры проверку будут проводить Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора и министерство природных ресурсов и экологии Омской области.

Напомним, по информации Обь-Иртышского управления метеорологии, в пятницу, 24 июня в Кировском округе обнаружено превышение ПДК хлорида водорода в 9,6 раз. Вдыхание вещества в больших количествах может привести к кашлю, воспалению слизистых носа и горла. Бывают и тяжелые последствия — отек легких, нарушение работы кровеносной системы и даже летальный исход. При попадании на кожу может вызывать покраснение, боль и серьезные ожоги.

Вчера в минприроды сообщили об «экстренном совещании», по итогам которого было решено обратиться в прокуратура за согласованием проверок. Соответственно, сегодня разрешение было получено.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Выбросы#Проверка
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