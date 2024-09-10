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Маски

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2024
Снова изоляция. Из-за волны заболеваемости в Омске детские сады закрывают на карантин
10 сентября, 10:55
Сезон простуд. Две волны гриппа начнут «косить» омичей этой зимой
7 сентября, 06:33
2022
На празднование 200-летия Омской области гостям рекомендовали быть в масках
Оперштаб по коронавирусу согласовал проведение мероприятия, но рекомендовал приходить в масках.
22 сентября 2022, 12:03
В Роспотребнадзоре сделали серьезное заявление о ковидных мерах в омских школах
В федеральном Роспотребнадзоре уверены, что эпидситуация в школах в ближайшее время будет спокойной.
24 августа 2022, 07:36
В популярных омских магазинах вернули масочный режим
23 августа 2022, 10:48
Ковид вернулся? В омском Роспотребнадзоре ввели масочный режим
Пока ограничения ввели только для сотрудников внутри ведомства.
27 июля 2022, 09:21
Сегодня в Омске решится судьба масочного режима
27 мая 2022, 02:17

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