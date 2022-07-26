Еще один суд. Дело насильника-древолаза из Омска подготовили для суда

Известно, что омич уже 8 раз привлекался к ответственности за кражи. Вдобавок к этому он не раз проявлял агрессию к домочадцам, и потому его отправили под стражу до суда. Все проведенные экспертизы подтвердили, что омич вменяем. По информации СУ СКР по Омской области, дело с обвинительным заключением готовят к передаче в суд.