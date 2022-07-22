За первую половину лета в Омске провели 1 510 рейдов по пляжам

Кроме того, в МЧС призывают, в каждом жилом помещении, как и в машинах, должен быть в наличие огнетушитель. По статистике на транспорте происходит только 5% из общего количества пожаров, в жилой застройке — это 70%. Что касается детской противопожарной безопасности, то в этом случае, как уточняют в ведомстве, лучший учитель — родитель. Омичей настоятельно просят проводить профилактические беседы.