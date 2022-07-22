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Омские заключенные собрали BOEING из дерева, картона и пластмассы

Омские заключенные собрали BOEING из дерева, картона и пластмассы

Сегодня, 13:44
Фото: 55.fsin.gov.ru

Омские заключенные занялись сборкой самолетов

Заключенные собрали точную копию пассажирского авиалайнера в масштабе 1:144.

В пресс-службе УФСИН России по Омской области рассказали о новом увлечении осужденных лечебно-исправительной колонии № 10 в Омске. Недавно они собрали точную копию пассажирского авиалайнера «BOEING-787-8».

Над созданием копии самолета трудились двое осужденных. Они воссоздавали конструктивные элементы самолета из дерева, картона и пластмассы. За основу они взяли фотографии авиалайнера, сделанные с разных ракурсов.

В итоге примерно за неделю омские заключенные сделали копию самолета в масштабе 1:144. Самолет отправили на выставочную экспозицию в культурно-досуговый центр учреждения.

#Город#Новости#Омская область#Омск#Осужденные#УФСИН#Самолет#Сборка#Ольга Акамова
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