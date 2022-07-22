Омские заключенные собрали BOEING из дерева, картона и пластмассы

В пресс-службе УФСИН России по Омской области рассказали о новом увлечении осужденных лечебно-исправительной колонии № 10 в Омске. Недавно они собрали точную копию пассажирского авиалайнера «BOEING-787-8».
Над созданием копии самолета трудились двое осужденных. Они воссоздавали конструктивные элементы самолета из дерева, картона и пластмассы. За основу они взяли фотографии авиалайнера, сделанные с разных ракурсов.
В итоге примерно за неделю омские заключенные сделали копию самолета в масштабе 1:144. Самолет отправили на выставочную экспозицию в культурно-досуговый центр учреждения.