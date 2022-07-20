В Омске выбрали названия для трех городских скверов

В пресс-службе мэрии Омска рассказали, что сразу три городские территории получили свои названия. Так, в Центральном округе обозначили Сквер Ракетчиков. Он появился в поселке Степной, когда в Омске разместили ракетные войска стратегического назначения, и для семей военных построили жилой городок. До сих пор он был безымянным.