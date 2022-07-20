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В Омске выбрали названия для трех городских скверов

В Омске выбрали названия для трех городских скверов

Вчера, 15:22
Фото: 1MI
Безымянные скверы находились в двух округах Омска.

В пресс-службе мэрии Омска рассказали, что сразу три городские территории получили свои названия. Так, в Центральном округе обозначили Сквер Ракетчиков. Он появился в поселке Степной, когда в Омске разместили ракетные войска стратегического назначения, и для семей военных построили жилой городок. До сих пор он был безымянным.

Также в Центральном округе Омска появился сквер Больших перемен. Он находится между домами 5 и 6 в микрорайоне Загородный.

Последним сквером, получившим новое название, оказался участок в Советском округе Омска в районе улиц Блюхера и 1-я Поселковая. Его решили назвать «Березовая роща».

Отмечается, что депутаты Омского горсовета поддержали инициативы местных жителей и утвердили новые названия скверов.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Сквер#Название#Решение
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