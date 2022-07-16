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Несколько часов тишины. В Омской области на время отключат главные телеканалы

Несколько часов тишины. В Омской области на время отключат главные телеканалы

Сегодня, 09:37
Фото: 1MI

Из-за профилактики омичам отключат телевидение

В течение следующей недели омичам придется отказаться от просмотра телевизора из-за массовых отключений вещания.

В  пресс-службе омского отделения Российской телевизионной и радиовещательной сети объявили о скором отключении каналов сразу из двух мультикомплексов. В разное время в понедельник, 18 июля, в Омске будут недоступны основные бесплатные телеканалы.

Первое отключение запланировано с 2:00 до 11 часов 18 июля, в это время будут недоступны каналы из комплексов РТРС-1, РТРС-2. Далее отключение состоится с 11 до 12 часов того же дня и в тех же комплексах, но у других абонентов.

Отключения связаны с профилактическими работами. Отмечается, что отключение могут перенести из-за погоды.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Телевизор#Отключение#Телевидение
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