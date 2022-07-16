Несколько часов тишины. В Омской области на время отключат главные телеканалы

Первое отключение запланировано с 2:00 до 11 часов 18 июля, в это время будут недоступны каналы из комплексов РТРС-1, РТРС-2. Далее отключение состоится с 11 до 12 часов того же дня и в тех же комплексах, но у других абонентов.