Подал сигнал тревоги. Летевший рейсом Сочи - Омск Boeing 737 вынужденно прервал полет

Летевший рейсом Сочи - Омск Boeing 737 совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы. Об этом сообщает издание "Тасс" со ссылкой на источник в авиационных службах.
Пассажирский самолет подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. После этого воздушное судно направилось в ближайший аэропорт и благополучно приземлилось в Уфе.
Сообщение об экстренной посадке Городу55 подтвердили в пресс-службе омского аэропорта:
"Причиной стало плохое самочувствие пассажира. Рейс выполнялся авиакомпанией SmartAvia. К нам они прибыли с задержкой на два часа".
Отметим, что на момент происшествия самолет преодолел больше половины пути, до Омска оставалось около получаса. Однако экипаж принял решение об экстренной посадке.