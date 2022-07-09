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Подал сигнал тревоги. Летевший рейсом Сочи - Омск Boeing 737 вынужденно прервал полет

Подал сигнал тревоги. Летевший рейсом Сочи - Омск Boeing 737 вынужденно прервал полет

Сегодня, 13:16
Фото: 1MI

Летевший из Сочи в Омск самолет совершил экстренную посадку в Уфе

Воздушное судно подало сигнал тревоги в небе над Казахстаном и приземлилось в ближайшем аэропорту.

Летевший рейсом Сочи - Омск Boeing 737 совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы. Об этом сообщает издание "Тасс" со ссылкой на источник в авиационных службах. 

Пассажирский самолет подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. После этого воздушное судно направилось в ближайший аэропорт и благополучно приземлилось в Уфе. 

Сообщение об экстренной посадке Городу55 подтвердили в пресс-службе омского аэропорта:

"Причиной стало плохое самочувствие пассажира. Рейс выполнялся авиакомпанией SmartAvia. К нам они прибыли с задержкой на два часа". 

Отметим, что на момент происшествия самолет преодолел больше половины пути, до Омска оставалось около получаса. Однако экипаж принял решение об экстренной посадке. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Уфа#Казахстан#Самолет#Аэропорт#Вынужденная посадка
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