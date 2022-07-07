Долгая прогулка. В Омской области 70-летний грибник потерялся в лесу на девять часов

В ведомстве сообщили, что в сезон грибов и ягод омичам следует быть более предусмотрительными во время поездок в лес. Сотовый телефон должен быть заряжен, связь оплачена, а с собой нужно иметь спички и воду. Особенно внимательно нужно собираться в лес пенсионерам.