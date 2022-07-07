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Долгая прогулка. В Омской области 70-летний грибник потерялся в лесу на девять часов

Долгая прогулка. В Омской области 70-летний грибник потерялся в лесу на девять часов

Сегодня, 14:36
Фото: 1MI

В Омской области потратили 9 часов на поиски пропавшего грибника

Мужчина потерялся в лесу в Называевском районе.

В ГУ МЧС России по Омской области рассказали о первом в этом году грибнике, который пропал в лесу. Инцидент произошел 6 июля в Называевском районе: семья местных жителей приехала в знакомый лес за грибами. Родственники договорились встретиться через час у машины. 

По прошествии времени к машине вернулись все, кроме 70-летнего родственника. Мужчину пытались найти самостоятельно, но он не откликался на крики, а его телефон оказался выключен. 

Через несколько часов омичи сообщили о пропаже спасателям. В 18:09 часов на место прибыли семь сотрудников МЧС России по Омской области, и спустя четыре часа, в 22:04, пенсионера нашли в лесу и вывели к родственникам. В общей сложности мужчина провел в лесу девять часов.

В ведомстве сообщили, что в сезон грибов и ягод омичам следует быть более предусмотрительными во время поездок в лес. Сотовый телефон должен быть заряжен, связь оплачена, а с собой нужно иметь спички и воду. Особенно внимательно нужно собираться в лес пенсионерам.  

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Грибы#Грибник#Пропажа#Пропал человек#Пропал в лесу
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