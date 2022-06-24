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Выбор все меньше. Из Омска внезапно отменили рейсы в Москву и Санкт- Петербург

Выбор все меньше. Из Омска внезапно отменили рейсы в Москву и Санкт- Петербург

24 июня, 14:24
Фото: 1MI

Авиакомпании отказались часто летать из Омска в Москву и Санкт-Петербург

Отменили несколько рейсов.

Накануне, 23 июня, Омский аэропорт обнародовал измененное летнее расписание вылетов на 2022 год. Из него исчезли значительное количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург — теперь перелеты будут осуществляться значительно реже.

Отказался перевозить пассажиров перевозчик «Северный ветер». Рейсы по вторникам, в 8:10 часов утра в Санкт-Петербург отменили. Также отменился рейс по вторникам в Москву.

В то же время рейсов в Тюмень станет больше. Дополнительные рейсы взяла на себя компания «ЮТэйр». По субботам самолеты этой авиакомпании будут осуществлять сразу два рейса. Отметим, что полеты запланированы на разные периоды. Вдобавок к этому один самолет будет летать по маршруту «Тюмень — Омск — Кемерово».

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Самолет#Полет#Рейс#Аэропорт#Расписание
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