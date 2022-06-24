Выбор все меньше. Из Омска внезапно отменили рейсы в Москву и Санкт- Петербург

В то же время рейсов в Тюмень станет больше. Дополнительные рейсы взяла на себя компания «ЮТэйр». По субботам самолеты этой авиакомпании будут осуществлять сразу два рейса. Отметим, что полеты запланированы на разные периоды. Вдобавок к этому один самолет будет летать по маршруту «Тюмень — Омск — Кемерово».