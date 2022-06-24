Снова сбежал. В Омской области разыскивают 16-летнего воспитанника интерната

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о поисках 16-летнего подростка, который ушел из интерната в городе Тара.
Ребенок пропал накануне, 23 июня, около 19:00 часов. Он самовольно покинул учреждение, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы парня: рост около 180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные прямые средней длины. В день ухода был одет в синюю футболку и синие штаны. Фотография парня опубликована в сообществе омской полиции.
Сообщить любую информацию о местоположении парня можно по телефонам 79-33-01 или 102.