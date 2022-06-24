Город55
ГлавноеВсе новости
Снова сбежал. В Омской области разыскивают 16-летнего воспитанника интерната

Снова сбежал. В Омской области разыскивают 16-летнего воспитанника интерната

24 июня, 18:35
Фото: 1MI

В Омской области из интерната сбежал 16-летний парень

Ребенка разыскивают почти сутки.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о поисках 16-летнего подростка, который ушел из интерната в городе Тара. 

Ребенок пропал накануне, 23 июня, около 19:00 часов. Он самовольно покинул учреждение, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 

Приметы парня: рост около 180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные прямые средней длины. В день ухода был одет в синюю футболку и синие штаны. Фотография парня опубликована в сообществе омской полиции. 

Сообщить любую информацию о местоположении парня можно по телефонам 79-33-01 или 102.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Розыск#Пропал ребенок#Пропал#Поиски#Интернат
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18