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Месяц жил в лесу. В Омской области нашелся пропавший весной сельчанин

Месяц жил в лесу. В Омской области нашелся пропавший весной сельчанин

18 июня, 11:37
Фото: 1MI

Пропавший житель Омской области провел месяц в лесу

Мужчина сам пришел домой.

Житель Называевского района Омской области ушел из дома еще 25 мая этого года, но искать омича родственники по какой-то причине стали только 8 июня. Мужчина ушел из дома в селе Лорис-Меликово в футболке, трико и шлепанцах. 

Омича искали в соседних селах, а дорожные рабочие видели мужчину на трассе Называевск–Тюкалинск. Все поиски омича были безуспешными.

Накануне, 17 июня, в омской полиции сообщили, что мужчина сам пришел домой. Все это время он находился в лесу, заявил найденный омич. Он не пострадал, уточняют в полиции. По какой причине он решил провести почти месяц на природе, также неизвестно. 

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