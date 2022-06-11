Неприятный сюрприз. Омские синоптики сделали пугающий прогноз на выходные

Метеорологи делают тревожные прогнозы на выходные.
Как сообщают в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 11 по 13 июня в Омской области будет действовать 4 класс пожароопасности. Ожидается штормовой ветер до 18 м/с.
В связи с этим омичей призывают соблюдать осторожность - не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, не парковать вблизи них автомобили.
Также в МЧС напомнили об административной ответственности за разведение открытого огня, выбрасывание непотушенные окурков.