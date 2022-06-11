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Неприятный сюрприз. Омские синоптики сделали пугающий прогноз на выходные

Неприятный сюрприз. Омские синоптики сделали пугающий прогноз на выходные

11 июня, 15:27
Фото: 1MI

В Омске в выходные ожидается штормовой ветер и повышенная пожароопасность

Погода будет переменчивой.

Метеорологи делают тревожные прогнозы на выходные.

Как сообщают в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 11 по 13 июня в Омской области будет действовать 4 класс пожароопасности. Ожидается штормовой ветер до 18 м/с. 

В связи с этим омичей призывают соблюдать осторожность - не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, не парковать вблизи них автомобили.

Также в МЧС напомнили об административной ответственности за разведение открытого огня, выбрасывание непотушенные окурков. 

#Новости#Омская область#Погода#Штормовой ветер#Пожароопасность
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