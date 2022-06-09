Пасхальный угон. Омич похитил иномарку за полмиллиона и оказался в ней заперт

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, празднование Пасхи 24 апреля 2022 года обернулось угоном автомобиля для омичей, приехавших в гости в деревню Степановка Любинского района. 40-летняя женщина припарковала свой автомобиль Toyota RAV4 стоимостью 500 тыс рублей у частного дома, а после полуночи не обнаружила машину на месте.
Быстро найти машину удалось за счет специального приложения на телефоне женщины. На нем отображалось местоположение машины, и вдобавок к этому была возможность заблокировать автомобиль. Машина нашлась в Тюкалинском районе, куда омичка отправилась вместе с родственником.
В то же время машину на трассе заметили сотрудники полиции. Водителя попросили остановиться, но он проигнорировал требования полицейских. Вскоре сработала автоблокировка авто, и мужчина оказался в ловушке.
На место приехала владелица машины, ей передали авто, а угонщика забрали в отдел полиции. Им оказался 30-летний местный житель, который уже был несколько раз судим и вышел на свободу всего за полтора месяца до случившегося. До сих пор у него есть непогашенная судимость.
На омича составили два протокола за езду в нетрезвом виде и на игнорирование требований полицейских. Позже на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до 5 лет колонии, уточнили в пресс-службе омской полиции.