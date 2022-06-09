Пасхальный угон. Омич похитил иномарку за полмиллиона и оказался в ней заперт

На место приехала владелица машины, ей передали авто, а угонщика забрали в отдел полиции. Им оказался 30-летний местный житель, который уже был несколько раз судим и вышел на свободу всего за полтора месяца до случившегося. До сих пор у него есть непогашенная судимость.