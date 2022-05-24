Срок за миллиард, рейс в Нур-Султан и громкая отставка в «Авангарде». Вторник в Омске

Posted 24 мая 2022, 16:04
Published 24 мая 2022, 16:04
Modified 1 декабря, 06:57
Updated 1 декабря, 06:57
Новость № 1. В Омске на крупный срок осудили известного нефтяника. Советский районный суд вынес приговор 49-летнему собственнику ЗАО по производству нефтепродуктов и оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный бензин. Его признали виновным в трех эпизодах мошенничества, хотя ему вменяли пять эпизодов — уголовное дело составило порядка 30 томов.
Новость № 2. Уже в июне 2022 года рейс из Омска в Нур-Султан может стать ежедневным. Сейчас он выполняется четырежды в неделю авиакомпанией «Казах Эйр».
Новость № 3. «Авангард» расторг контракт с Егором Шастиным после инцидента с воспитанниками. Такое решение приняли после того, как в сеть попала запись, сделанная во время одного из выездов его воспитанниками.