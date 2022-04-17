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Posted 17 апреля 2022,, 06:21

Published 17 апреля 2022,, 06:21

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске резко похолодает до -9 и затем потеплеет до +19

17 апреля 2022, 06:21
Из огня да в полымя. Омичей ждут ночные похолодание и дневная жара.

Опубликован прогноз погоды на ближайшие дни от Обь-Иртышского УГМС. Сегодня ночью похолодает местами до -7 градусов, осадков не ожидается.

Новая неделя в Омской области начнется с +9…+14. Порывы ветра не превысят 11 метров в секунду.

Сильное ночное похолодание прогнозируют на 19 апреля. При прояснении температура воздуха опустится до -9 градусов. Однако во вторник днем резко потеплеет +14…+19.

В ночь на 20 апреля прогнозируют небольшой дождь, в отдельных районах туман. В среду днем столбик термометра поднимется до +15 градусов. Без осадков. Порывы ветра от 7 до 12 метров в секунду.

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