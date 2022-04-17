В Омске резко похолодает до -9 и затем потеплеет до +19

Posted 17 апреля 2022,, 06:21
Published 17 апреля 2022,, 06:21
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Опубликован прогноз погоды на ближайшие дни от Обь-Иртышского УГМС. Сегодня ночью похолодает местами до -7 градусов, осадков не ожидается.
Новая неделя в Омской области начнется с +9…+14. Порывы ветра не превысят 11 метров в секунду.
Сильное ночное похолодание прогнозируют на 19 апреля. При прояснении температура воздуха опустится до -9 градусов. Однако во вторник днем резко потеплеет +14…+19.
В ночь на 20 апреля прогнозируют небольшой дождь, в отдельных районах туман. В среду днем столбик термометра поднимется до +15 градусов. Без осадков. Порывы ветра от 7 до 12 метров в секунду.