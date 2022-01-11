В Омске не нашлось желающих выкупить имущество банкротящегося ООО «ОША»

На повторные торги 20 декабря 2021 года выставлялись земельные участки и здания, которые пока принадлежат ООО «ОША». Речь идет о постройках на улице Декабристов, 98, которые располагаются недалеко от СКК Блинова. За них потребовали 185 млн рублей.
Также на торги выставлялся земельные участки по адресу ул. 12-го Декабря, д. 108 и ул. Орджоникидзе, д. 7. Эти участки оценили в 20.3 млн и 39.5 млн рублей соответственно.
В итоге все четыре лота не удалось продать: торги признаны несостоявшимися из-за того, что на них не заявился ни один покупатель.
В последний раз реализовать имущество «ОШИ» удавалось в середине декабря 2021 года. Тогда омский бизнесмен Виктор Бабиков, судимый за мошенничество, за 17 млн рублей выкупил земельный участок и магазин, которые некогда принадлежали предприятию.