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В Омске не нашлось желающих выкупить имущество банкротящегося ООО «ОША»

11 января 09:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
Арбитражный управляющий ООО «ОША» сообщил о результатах торгов по продаже имущества предприятия. Оказалось, что никто не захотел выкупить земельные участки и постройки в разных частях города.

На повторные торги 20 декабря 2021 года выставлялись земельные участки и здания, которые пока принадлежат ООО «ОША». Речь идет о постройках на улице Декабристов, 98, которые располагаются недалеко от СКК Блинова. За них потребовали 185 млн рублей.

Также на торги выставлялся земельные участки по адресу ул. 12-го Декабря, д. 108 и ул. Орджоникидзе, д. 7. Эти участки оценили в 20.3 млн и 39.5 млн рублей соответственно.

В итоге все четыре лота не удалось продать: торги признаны несостоявшимися из-за того, что на них не заявился ни один покупатель.

В последний раз реализовать имущество «ОШИ» удавалось в середине декабря 2021 года. Тогда омский бизнесмен Виктор Бабиков, судимый за мошенничество, за 17 млн рублей выкупил земельный участок и магазин, которые некогда принадлежали предприятию.

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