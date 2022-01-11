В Омске не нашлось желающих выкупить имущество банкротящегося ООО «ОША»

На повторные торги 20 декабря 2021 года выставлялись земельные участки и здания, которые пока принадлежат ООО «ОША». Речь идет о постройках на улице Декабристов, 98, которые располагаются недалеко от СКК Блинова. За них потребовали 185 млн рублей.