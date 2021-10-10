Шокирующий прогноз. Омичей ждет второе «бабье лето»

Posted 10 октября 2021,, 05:58
Published 10 октября 2021,, 05:58
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Новая неделя начнется с резкого похолодания. Сегодня ночью температура воздуха опустится до -9. Снег и туман окутают город. Правда, уже днем 11 октября вернется солнце. Столбик термометра не поднимется выше +7, осадков не ожидается, порывы ветра достигнут 11 метров в секунду.
12 октября, во вторник, станет теплее +4…+9 градусов. Синоптики обещают небольшие осадки в виде снега с дождем. Ветер усилится до 13 метров в секунду.
А вот в среду осень преподнесет неожиданный сюрприз. Прогноз погоды: +9…+14 градусов. Без осадков, ветер от 6 до 11 метров в секунду.