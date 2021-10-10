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Posted 10 октября 2021,, 05:58

Published 10 октября 2021,, 05:58

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Шокирующий прогноз. Омичей ждет второе «бабье лето»

10 октября 2021, 05:58
Октябрь редко радует теплой погодой, но этот год — исключение. Омичи называют происходящее за окном «бабьем летом». Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют: близится вторая волна нетипичного потепления.

Новая неделя начнется с резкого похолодания. Сегодня ночью температура воздуха опустится до -9. Снег и туман окутают город. Правда, уже днем 11 октября вернется солнце. Столбик термометра не поднимется выше +7, осадков не ожидается, порывы ветра достигнут 11 метров в секунду.

12 октября, во вторник, станет теплее +4…+9 градусов. Синоптики обещают небольшие осадки в виде снега с дождем. Ветер усилится до 13 метров в секунду.

А вот в среду осень преподнесет неожиданный сюрприз. Прогноз погоды: +9…+14 градусов. Без осадков, ветер от 6 до 11 метров в секунду.

Напомним, ровно неделю назад в Омской области выпал первый снег.

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