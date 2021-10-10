Шокирующий прогноз. Омичей ждет второе «бабье лето»

Новая неделя начнется с резкого похолодания. Сегодня ночью температура воздуха опустится до -9. Снег и туман окутают город. Правда, уже днем 11 октября вернется солнце. Столбик термометра не поднимется выше +7, осадков не ожидается, порывы ветра достигнут 11 метров в секунду.