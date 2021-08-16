Собачьи деликатесы. Как омичи зарабатывают на лакомствах для четвероногих

Posted 16 августа 2021,, 06:50
Published 16 августа 2021,, 06:50
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На этот раз речь пойдет о компании «Сибснабкоммерц», которая производит лакомства для собак под торговой маркой «Киоко».
Мы побеседовали с соучредителем, генеральным директором компании Виталием Улыбиным.
Скажите, когда появилась ваша компания, с чего начинали?
У нас молодая компания. Вместе с моим партнером мы запустили производство сушеных лакомств для собак в феврале прошлого года. До этого, как владельцы собак, мы постоянно сталкивались с проблемой поиска безопасного и полезного продукта для наших питомцев. Так возникла идея запустить свое производство. Начинали в небольшом помещении на Левом берегу. Сначала отработали техническую часть продукции, подготовили документацию. Обучающих материалов по лакомствам для животных нет. Приходилось все придумывать самим: где закупать сырье, как его резать, как сушить, как упаковывать. Учились на своих ошибках.
К чему пришли сегодня, какую продукцию выпускаете?
Мы находимся на пути развития. Сегодня у нас в ассортименте более 40 видов продукции для собак. Это натуральные лакомства из высушенных субпродуктов: аорта, бычий корень, трахея, легкое, жила. В прошлом году у нас в штате работало семь человек. Сегодня он составляет 16 человек. Идет поступательное развитие, объемы производства увеличиваются ежемесячно.
В связи с пандемией коронавируса прошлый год был непростым для бизнеса. Как карантин подействовал на ваши планы?
Знаете, так получилось, что пандемия, наоборот, повлияла на нас положительно. Пока все дома лежали на диване, мы занимались разработкой технологии производства продукции. Мы в это время работали. Готовились к тому моменту, когда люди выйдут из изоляции и будут готовы покупать наш продукт.
Помимо Омска, где еще можно приобрести ваши лакомства?
На сегодняшний день мы представлены в 23 регионах России: на Сахалине, во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и других городах. Масштабируем свой бизнес через оптовые продажи. Также наша продукция присутствует в маркетплейсе Wildberries. Кстати, в Москве действует филиал нашей компании со своими складами.
С чего началось ваше сотрудничество с Центром поддержки экспорта Омской области?
Мы с ними начали работать в марте этого года. Их специалисты сами на нас вышли. Предложили посетить выставку «Зооиндустрия-2021» в апреле в Санкт-Петербурге. Так началось наше знакомство. Выставка в Питере международная, направлена как на внутренний, так и на внешний рынок. Она проходила три дня. Мы экспонировали весь свой ассортимент.
И каковы результаты?
На выставке от нашей компании участвовало пять человек. Стояла очередь для переговоров. Едва успевали отрабатывать потенциальных заказчиков. К примеру, компания «ЗооОптТорг» — крупный магазин, большая сеть. У них 170 магазинов по России. Мы с ними и ранее работали, отгружали продукцию, но на выставке закрепили наши отношения. Другая компания — «Зооград». Она является дистрибьютором товаров для домашних животных на территории Сибири и Дальнего Востока. Мы с ними теперь также работаем. Есть и другие предварительные договоренности.
Хотелось бы спросить о планах. Какие есть задумки на ближайшие два-три года?
У нас только в Омске завод. Мы всего полтора года на рынке и по факту год-полгода отрабатывали техническую часть. В первую очередь хотим укрепиться на рынке с нашими лакомствами для собак. А после рассчитываем перейти к производству товаров для животных. Это будут шлейки, будки, миски и прочее. В общем, всевозможные сопутствующие зоотовары. В планах также открытие второго завода по производству лакомств в центральной части России, но это уже на следующий год. Будем увеличивать объемы производства, масштабировать бизнес, выходить на экспорт.
А что касается онлайн-торговли, продажи франшизы?
Онлайн-торговлю мы будем продвигать только через маркетплейсы — Wildberries, «Беру», «Озон». Франшизами не планируем заниматься. У нас это семейное дело, и торговая марка всегда будет принадлежать только нам.
Есть ли у вас какие-либо пожелания к Центру поддержки экспорта Омской области?
Хотелось бы пожелать, чтобы они не сбавляли обороты, продвигали свои инициативы, придумывали новые. Помогали и дальше развиваться малому омскому бизнесу, который только встает на ноги. Поддержка Центра в участии в выставках и бизнес-миссиях для нас очень важна.
Вы тоже можете воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта Омской области на безвозмездной основе: перевод материалов на иностранные языки, организация участия в международных выставках, бизнес-миссии, поиск партнеров за рубежом, размещение на международных торговых площадках и многое другое. Подробнее на ved55.ru в разделе «Услуги».
Справочно: Центр поддержки экспорта Омской области осуществляет деятельность в рамках реализации в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».