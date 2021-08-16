Собачьи деликатесы. Как омичи зарабатывают на лакомствах для четвероногих

У нас только в Омске завод. Мы всего полтора года на рынке и по факту год-полгода отрабатывали техническую часть. В первую очередь хотим укрепиться на рынке с нашими лакомствами для собак. А после рассчитываем перейти к производству товаров для животных. Это будут шлейки, будки, миски и прочее. В общем, всевозможные сопутствующие зоотовары. В планах также открытие второго завода по производству лакомств в центральной части России, но это уже на следующий год. Будем увеличивать объемы производства, масштабировать бизнес, выходить на экспорт.