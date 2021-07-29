В Омске отвергли закон об однополых браках

«Русская православная церковь всегда стояла на таких позициях, что брак понимается нами только как союз мужчины и женщины. Таинство венчания заключается только между мужчиной и женщиной. Других форм, псевдоформ брака церковь не признаёт и никогда не признает. Эта позиция неизменна, она закреплена в специальных документах Русской православной церкви, и пересматриваться они не будут никогда», — так отозвался о требовании ЕСПЧ отец Дмитрий.