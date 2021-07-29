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Posted 29 июля 2021,, 10:20

Published 29 июля 2021,, 10:20

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

В Омске отвергли закон об однополых браках

29 июля 2021, 10:20
ЕСПЧ выдвинул требование признать браки между людьми одного пола в России. Омские эксперты отреагировали негативно на такое предложение.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от России признать действительными однополые браки. По словам ЕСПЧ, запрещая людям одного пола вступать в брак, Россия нарушает право на частную жизнь, о котором говорится в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Представители ЕСПЧ отмечают, что люди одного пола могут вступать в серьезные отношения и браки так же, как и гетеросексуалы. По мнению ЕСПЧ, государства обязаны принимать во внимание потребности ЛГБТ*-людей и общества в целом.

В России не собираются принимать такой закон, так как признание однополых браков противоречит внутреннему укладу страны, Конституции РФ и русским традициям. Россия имеет все основания и полномочия, чтобы не учитывать требования ЕСПЧ.

По мнению председателя омского отделения Российской ассоциации реабилитационных центров «Содружество» Евгения Величева, семьей можно назвать исключительно любовь между мужчиной и женщиной и всё то, что из этого вытекает. Величев выступает против ЛГБТ*, потому что не хочет, чтобы его дети видели пропаганду.

«Мы уже видим результаты такой пропаганды в Европе, где планомерно разрушаются семейные ценности, смешиваются понятия мужчины и женщины, теряются гендерные различия, которые заложены природой, стираются их роли. Кстати, в Европе, где активно пропагандируют ЛГБТ-движение, уже заметны результаты этого — разрушается институт личности, разрушается экономика», — комментирует влияние пропаганды Евгений Величев.

Также мнение по поводу признания прав ЛГБТ*-сообщества высказал член комиссии Член комиссии по развитию институтов гражданского общества и средств массовой информации Общественной палаты Омской области Дмитрий Олихов (отец Дмитрий). Он считает, что ЕСПЧ пытается привить нашей стране стандарты, которые не соответствуют ее культуре и традициям Русской православной церкви.

«Русская православная церковь всегда стояла на таких позициях, что брак понимается нами только как союз мужчины и женщины. Таинство венчания заключается только между мужчиной и женщиной. Других форм, псевдоформ брака церковь не признаёт и никогда не признает. Эта позиция неизменна, она закреплена в специальных документах Русской православной церкви, и пересматриваться они не будут никогда», — так отозвался о требовании ЕСПЧ отец Дмитрий.

 

* — признано экстремистской организацией и запрещена деятельность на территории РФ

#Общество#Новости#Софья Устымчук
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