Бизнес в сфере фармацевтики. Что известно о попутчике пропадавшего омского министра

Козачук как раз значится учредителем медицинской компании «Фармальянс». Это одна из крупнейших фармацевтических компаний Омской области, и зарегистрирована она в райцентре Большие Уки. В 2019 году выручка фирмы составила 382.9 млн рублей, а чистая прибыль – 6.8 млн рублей. Компания уже несколько лет продает медикаменты в медучреждения региона – Областную клиническую больницу, перинатальный центр, КМХЦ, центральные районные больницы. В 2020 году ею было заключено контрактов на общую сумму более 260 млн рублей. Есть также в Омске компания ЗАО «Фармальянс», которую возглавляет, предположительно, супруга Андрея Козачука Инесса. Фирма также занимается торговлей фармацевтической продукцией. Кроме того, в орбите ее деятельности есть производство лекарств, материалов для медицинских целей и другое.