Бизнес в сфере фармацевтики. Что известно о попутчике пропадавшего омского министра

Андрей Козачук является президентом некоммерческого партнерства «Уртяг», которое, согласно ОКВЭДу, занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, а также предоставляет услуги в этих областях. Партнерство зарегистрировано в Омске, на улице Мельничной. Однако жители Большеуковского района говорят, что именно в деревне Поспелово находится связанная с ним охотбаза, с которой выехал министр здравоохранения Мураховский. В разговоре с Городом55 представители другого охотхозяйства сказали: «Там не наша база, это «Фармальянс».
Козачук как раз значится учредителем медицинской компании «Фармальянс». Это одна из крупнейших фармацевтических компаний Омской области, и зарегистрирована она в райцентре Большие Уки. В 2019 году выручка фирмы составила 382.9 млн рублей, а чистая прибыль – 6.8 млн рублей. Компания уже несколько лет продает медикаменты в медучреждения региона – Областную клиническую больницу, перинатальный центр, КМХЦ, центральные районные больницы. В 2020 году ею было заключено контрактов на общую сумму более 260 млн рублей. Есть также в Омске компания ЗАО «Фармальянс», которую возглавляет, предположительно, супруга Андрея Козачука Инесса. Фирма также занимается торговлей фармацевтической продукцией. Кроме того, в орбите ее деятельности есть производство лекарств, материалов для медицинских целей и другое.
Также с Козачуком связана фирма «Сибирский аптекарь», зарегистрированная в Омске на улице Завертяева. Бизнесмен значится там в качестве управляющего индивидуального предпринимателя. Фирма тоже фигурирует в контрактах о поставках лекарственных препаратов омским медучреждениям, однако последние открытые данные датированы 2013 годом.
Напомним, что именно Андрея Козачука телеграм-канал Baza представил как попутчика министра здравоохранения Александра Мураховского, которого трое суток искали в Большеуковском районе. Самого главу Минздрава нашли сегодня, 10 мая. Он вышел к людям в районе села Баслы. В областном Минздраве охарактеризовали его состояние как удовлетворительное.