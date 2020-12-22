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Количество зараженных омичей снова увеличилось

Количество зараженных омичей снова увеличилось

22 декабря 2020, 17:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
Минздрав опубликовал данные о заболевших, выздоровевших и умерших.

По статистике на 22 декабря, в Омской области нашли 240 новых инфицированных. С начала пандемии опасной болезнью заразились 27 898 человек. Число излечившихся стало больше на 190 жителей региона. Из больниц выписались еще 17 778 пациентов. Статистика смертей увеличилась на восемь человек. Сейчас в списке умерших находится 803 фамилии.

Напомним, омский регион получила еще 40 млн рублей на покупку лекарств от COVID-19. Ранее на бесплатные препараты для жителей области выделили 72 млн рублей. Вся эти деньги пошли на закупку медикаментов. Препараты уже выдали 5 630 жителей.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Минздрав#Омск сегодня#Общество
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