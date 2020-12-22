Количество зараженных омичей снова увеличилось

По статистике на 22 декабря, в Омской области нашли 240 новых инфицированных. С начала пандемии опасной болезнью заразились 27 898 человек. Число излечившихся стало больше на 190 жителей региона. Из больниц выписались еще 17 778 пациентов. Статистика смертей увеличилась на восемь человек. Сейчас в списке умерших находится 803 фамилии.