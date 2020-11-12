В Тамбовской области осталось лишь два волка

По словам начальника отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона Алексея Соколова, в 2007 году волков было в пять раз больше. Отслеживать маршруты хищников охотники пытаются по следам, и этот процесс — непростой.
«Лес не сарай, куда можно загнать всех животных и пересчитать по головам, поэтому подсчет относительный», — заявил охотовед.
В течение десятилетий волк считался символом Тамбовской области. Особенно большой популяция этих хищников в регионе была в годы ВОВ. Позже волков признали вредителями сельского хозяйства и разрешили их отстрел.
Охота разрешена до сих пор, но не удается добыть ни одного волка.