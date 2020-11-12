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В Тамбовской области осталось лишь два волка

В Тамбовской области осталось лишь два волка

12 ноября 2020, 13:24
Фото: pixabay.com
Специалисты охотуправления в 2020 году зарегистрировали в лесах Тамбовской области лишь двух волков, пишут «Новые известия».

По словам начальника отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона Алексея Соколова, в 2007 году волков было в пять раз больше. Отслеживать маршруты хищников охотники пытаются по следам, и этот процесс — непростой.

«Лес не сарай, куда можно загнать всех животных и пересчитать по головам, поэтому подсчет относительный», — заявил охотовед.

В течение десятилетий волк считался символом Тамбовской области. Особенно большой популяция этих хищников в регионе была в годы ВОВ. Позже волков признали вредителями сельского хозяйства и разрешили их отстрел.

Охота разрешена до сих пор, но не удается добыть ни одного волка.

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