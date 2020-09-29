Как поставить идеальные зубные протезы?

Наша челюстная система работает в определенном балансе. А если мы теряем один, несколько или, тем более, все зубы, то жевательная нагрузка перестает правильно распределяться по зубным рядам. Но на этом проблемы не заканчиваются. Смещение прикуса неизбежно влияет на состояние лицевых мышц, связок и суставов – в самых привычных движениях возникают перегрузки. Становится неудобно и даже больно жевать, разговаривать, выражать эмоции. И чем дальше, тем больше осложнений: спазмы лицевых мышц, бруксизм, боли и затруднения при открывании рта, артриты и артрозы челюстных суставов, мигрени. И многие эти проблемы даже не связывают с отсутствием зубов!