Как поставить идеальные зубные протезы?

Posted 29 сентября 2020,, 17:12
Published 29 сентября 2020,, 17:12
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Будет ли вам удобно жевать и разговаривать? А как он будет выглядеть? Это особенно критично, если собственных зубов во рту совсем не осталось, прикус нарушен и вы планируете провести дорогостоящую имплантацию – то есть потратить деньги впустую не хочется совсем. Протезировать в таких условиях – сложная задача. Стоматологу приходится буквально заново искать верное соотношение челюстей. А готовые конструкции нередко доводят до ума прямо на пациенте, вынуждая его раз за разом приезжать в клинику на коррекции.
Специалисты стоматологического центра Smile-at-Once рассказали, как они создают протезы с опорой на импланты, виниры и мостовидные конструкции с которыми пациенты наслаждаются жизнью с первых дней их фиксации. Большую роль в этом играет комплексный функциональный анализ зубочелюстной системы с помощью современных цифровых решений.
Для чего нужна функциональная диагностика перед установкой протезов
Наша челюстная система работает в определенном балансе. А если мы теряем один, несколько или, тем более, все зубы, то жевательная нагрузка перестает правильно распределяться по зубным рядам. Но на этом проблемы не заканчиваются. Смещение прикуса неизбежно влияет на состояние лицевых мышц, связок и суставов – в самых привычных движениях возникают перегрузки. Становится неудобно и даже больно жевать, разговаривать, выражать эмоции. И чем дальше, тем больше осложнений: спазмы лицевых мышц, бруксизм, боли и затруднения при открывании рта, артриты и артрозы челюстных суставов, мигрени. И многие эти проблемы даже не связывают с отсутствием зубов!
Сегодня такие состояния реально вывести в норму без таблеток и хирургических вмешательств. Достаточно просто восстановить утраченные зубы и при этом правильно спроектировать зубной протез. Для этого стоматологу-ортопеду необходимо собрать максимум информации о работе челюстного аппарата пациента.
Качественное протезирование омолаживает, восстанавливает работу жевательных мышц и челюстного сустава. Вы улыбаетесь и питаетесь без боли. Фото: Smile-at-Once
На каких аппаратах проходят функциональную диагностику
На работу челюстной системы нельзя посмотреть вживую, так как все ее элементы скрыты от взгляда. Поэтому основная цель функциональной диагностики – создать модель-копию, имитирующую движения челюстей пациента и индивидуальные особенности артикуляции. Чем точнее они воссозданы, тем яснее вскрываются патологии. А значит, врач учтет их при разработке протеза.
Виртуальная модель создается по параметрам прикуса пациента. Чтобы снять их, стоматологи применяют целый ряд диагностических приспособлений – компьютерную томографию, лицевые дуги, анализаторы положения челюстей, устройства для графической регистрации суставного пути, артикуляторы и т.д.
Лицевая дуга и оптический аксиограф для снятия параметров прикуса и оценки жевательных движений. Фото: Smile-at-Once.ru
«В дополнение к традиционным методикам мы используем инновационный комплекс аппаратов для цифровой диагностики и анализа – это оптический аксиограф, внутриротовые и лицевые сканеры, цифровые лицевые дуги. Они оценивают именно динамику – как вы жуете, как говорите, как двигается ваша челюсть, как функционируют мышцы и суставы. При цифровой диагностике искажений нет – такая подготовка к лечению выводит на новый уровень именно комфорт будущих протезов. Результат становится предсказуемым. А в комплексе с цифровым дизайном вашей улыбки по технологии Digital Smile Design с соблюдением принципов «золотого сечения» вы получаете просто идеальный результат.
И мы – первая клиника в стране, кто настолько масштабно использует цифровую диагностику перед любым протезированием, в особенности – при комплексной имплантации с немедленной нагрузкой, когда несъемные протезы ставятся уже на 3-ий день после установки имплантов», – комментирует Андрей Растиславович Чернов, стоматолог-ортопед Smile-at-Once.
В чем плюсы такого подхода?
Лучший итог протезирования – когда пациент не обращает внимания на новые зубы – настолько они естественные. То есть протезы поддерживают здоровую работу челюстной системы и не мешают даже в мелочах.
Наиболее ощутимый результат отмечают те пациенты, у кого зубы отсутствовали давно. Как правило, до лечения у них накапливаются проблемы с височно-нижнечелюстными суставами, боли, мигрени, тяжесть в челюстях, хруст и щелчки при открывании рта. А лучшим выходом в подобных случаях сейчас является несъемное протезирование с опорой на импланты. Такие конструкции могут стать практически полным аналогом настоящих зубов как по виду, так и в плане функциональности. Конечно, если к их разработке подходят с предельной тщательностью – подключают комплексную диагностику, цифровые технологии и 3D-планирование.
Так меняется пациент после комплексной имплантации с установкой протеза сразу. Улыбка – красивая, зубы – полностью функциональные. Фото: Smile-at-Once
Протезы, созданные на основе функционального анализа, способны снять лишнюю нагрузку с суставов, постепенно восстановить прикусные взаимоотношения и мышечный баланс. А значит, уйдут боли при жевании, появится свобода в речи и мимике. Можно спокойно есть любимые блюда, разговаривать, смеяться без страха и опасения, что сведет челюсти или возникнет острая боль.
Сколько стоит цифровая функциональная диагностика
Те или иные цифровые диагностические аппараты можно встретить в разных клиниках. Стоимость, как правило, варьируется от 20 до 50 тысяч рублей. Но именно комплексную подготовку к протезированию проводят пока только в Smile-at-Once. Здесь углубленная цифровая диагностика сразу входит в стоимость комплексного протезирования на имплантах или своих зубах, пациенту не придется оплачивать ее отдельно. Специалисты клиники заинтересованы в том, чтобы как можно детальнее разобраться с проблемами пациента и вернуть здоровую улыбку. С пожизненной гарантией на имплантацию и бесплатным сервисным обслуживанием.