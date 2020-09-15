Опубликован список авторов-претендентов на премию "Поэзия"

В 2020 году в категории «Стихотворение года» 99 имен. В жюри сообщили, что сотый пункт в списке оставлен пустым намеренно. Это своеобразное напоминание и приглашение тем, кто не принимает участие в подобных конкурсах из-за нежелания предоставлять свои творения широкой публике. Есть еще одна категория поэтов, которую также ждут на премии – это люди, взявшие паузу в творчестве по тем или иным причинам, пишет newsnn.ru.