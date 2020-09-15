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Posted 15 сентября 2020,, 17:11

Published 15 сентября 2020,, 17:11

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Опубликован список авторов-претендентов на премию "Поэзия"

15 сентября 2020, 17:11
Жюри премии «Поэзия» составило список номинантов. Также в него включены критики, пишущие о поэзии, а также переводчики на русский язык.

Конкурс был создан для поддержки современных авторов и поиска выдающихся творений современной поэзии и переводов стихов. Также в нем отмечают тех, кто выдает качественные критические рецензии на произведения нынешних поэтов.

В 2020 году в категории «Стихотворение года» 99 имен. В жюри сообщили, что сотый пункт в списке оставлен пустым намеренно. Это своеобразное напоминание и приглашение тем, кто не принимает участие в подобных конкурсах из-за нежелания предоставлять свои творения широкой публике. Есть еще одна категория поэтов, которую также ждут на премии – это люди, взявшие паузу в творчестве по тем или иным причинам, пишет newsnn.ru.

Отмечается, что пандемия не приостановила работу конкурсного жюри. При этом в оргкомитете напомнили, что в премиальный лист включены стихи, переводы и рецензии «доковидной эпохи».

В составе жюри работают 76 известных в творческой среде авторов, журналистов, переводчиков и кураторов поэтических и прочих литературных программ. До конца октября они проведут тайное голосование и выберут лучших в трех номинациях: «Стихотворение года», «Поэтический перевод» и «Критика».

Премия «Поэзия» отличается от других литературных конкурсов отсутствием шорт-листа. Поэтому сразу после обнародования премиального списка следует награждение тех, кого выбрало жюри. Сообщается, что при проведении голосования можно назвать максимум 5 имен в каждой категории без выстраивания рейтинга внутри бюллетеня. Далее победители определяются простым подсчетом голосов.

Победитель в номинации «Стихотворение года» получает кроме почестей еще и денежный приз – 300 000 рублей. В двух других номинациях призерам вручают по 200 000 рублей.

В 2020 году награждение пройдет в начале ноября. Детальная информация об участниках и лауреатах появится на сайте премии.

Учредителем премии «Поэзия» является Благотворительный фонд «Достоинство».

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