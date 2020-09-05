Омские кинотеатры за день заработали более полумиллиона рублей

Стало известно, сколько заработали омские кинотеатры в первый день работы. После пятимесячного простоя двери кинозалов снова открылись. По решению регионального опершатаба, работа возобновилась 4 сентября. Данные по прокату от ЕАИС — Фонда кино.