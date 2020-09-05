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Posted 5 сентября 2020,, 08:55

Published 5 сентября 2020,, 08:55

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омские кинотеатры за день заработали более полумиллиона рублей

5 сентября 2020, 08:55
Стало известно, сколько заработали омские кинотеатры в первый день работы. После пятимесячного простоя двери кинозалов снова открылись. По решению регионального опершатаба, работа возобновилась 4 сентября. Данные по прокату от ЕАИС — Фонда кино.

По данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, за минувшую пятницу омские кинотеатры заработали 531 240 рублей. Было продано 2 909 билетов на 14 фильмов.

Так, 60% суммы сборов пришлось на триллер «Довод» Кристофера Нолана. Его посмотрели 1 694 омича, потратив на билеты 316 490 рублей. Второе место по сборам у научно-фантастического боевика «Новые мутанты» — 97 850 рублей с 533 билетов. Тройку наиболее популярных у омичей фильмов замыкает семейное приключение «Вратарь галактики». Фильм посмотрели 292 человека, принеся в «копилку» кинотеатров 47 070 рублей.

На соседних креслах в кинозалах разрешено сидеть только семьям, остальные зрители вынуждены сидеть в шахматном порядке. Это требования Роспотребнадзора. Между сеансами помещения проветривают и дезинфицируют, зрителей пускают только в масках.

Для справки, год назад — 4 сентября 2019 — омские кинотеатры продали 2 121 билет и заработали 323 562 рубля. Но если сравнить с пятницей прошлогоднего периода — 6 сентября 2019, — то сборы превысили 1,4 миллиона рублей, а количество зрителей — 8 300.

О том, как работают кинотеатры в новом формате и что изменится для посетителей Город55 уже рассказывал.

#Город#Коронавирус COVID-19#Кино#Кинотеатры#Омские кинотеатры#Кинопоказ#Финансы#Омичи
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