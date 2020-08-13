Город55
ГлавноеВсе новости
В Омской области соберут меньше урожая из-за засухи

В Омской области соберут меньше урожая из-за засухи

13 августа 2020, 18:02
Фото: Медиахолдинг 1MI
Губернатор Омской области дал задачу аграриям собрать выращенный урожай без потерь, так как работать придется в тяжелых условиях. Сельхозпредприятия уже приступили к уборке культур.

Уборочная компания началась в 2020 году раньше срока – из-за ранней весны, раннего лета и засухи. Засуха и суховей погубили часть урожая в регионе, поэтому оставшееся нужно убрать без потерь.

От уборки будет зависеть продовольственная безопасность региона и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса. Сроки сдвинули из-за ранней весны. Средняя урожайность составляет 14,6 центнера с гектара, что 1,2 центнера ниже, чем в 2019 году.

Прошлым летом омские аграрии страдали из-за непрекращающихся дождей, подъема грунтовых вод и переувлажнения почвы. В этом году в Омской области ввели ЧС из-за засухи и суховея.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57