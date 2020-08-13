В Омской области соберут меньше урожая из-за засухи

Уборочная компания началась в 2020 году раньше срока – из-за ранней весны, раннего лета и засухи. Засуха и суховей погубили часть урожая в регионе, поэтому оставшееся нужно убрать без потерь.
От уборки будет зависеть продовольственная безопасность региона и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса. Сроки сдвинули из-за ранней весны. Средняя урожайность составляет 14,6 центнера с гектара, что 1,2 центнера ниже, чем в 2019 году.
Прошлым летом омские аграрии страдали из-за непрекращающихся дождей, подъема грунтовых вод и переувлажнения почвы. В этом году в Омской области ввели ЧС из-за засухи и суховея.