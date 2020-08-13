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Стало известно, когда в Омске вернутся к вопросу открытия ресторанов

Стало известно, когда в Омске вернутся к вопросу открытия ресторанов

13 августа 2020, 07:40
Фото: instagram.com/dmitry.ushakov13
Накануне прошло совещание. Данные озвучил у себя в Инстаграм заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.

Дмитрий Ушаков написал у себя в Инстаграм о прошедшем совещании с руководителями ТРЦ и предпринимателями, работающими в сфере общепита. Также участвовали правоохранительные органы, Роспотребнадзор, Министерство региональной безопасности.

Как отметил Ушаков, «бизнес переживает непростые времена». Так, в ТРЦ средний чек снизился на 30%. «Не все рестораны могут работать в формате навынос или открыть летние веранды, рестораторы уже фактически за гранью банкротства», - подчеркнул чиновник.

Предприниматели, по словам Ушакова, просят открыть залы с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Представители ТРЦ также говорят о необходимости запуска точек общепита, а также мест отдыха, детских площадок.

«Все полученные предложения рассмотрим на оперштабе по экономике в эту пятницу, далее оформим для рассмотрения на оперштабе по борьбе с коронавирусом. Безусловно все решения принимаются оперштабом исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. […] Нам нужно найти баланс. Иначе мы лишимся отдельных отраслей в принципе. А это не просто отрасли, это десятки тысяч омичей».

#Новости#Ресторан#Коронавирус COVID-19#Общество
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