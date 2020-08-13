Стало известно, когда в Омске вернутся к вопросу открытия ресторанов

«Все полученные предложения рассмотрим на оперштабе по экономике в эту пятницу, далее оформим для рассмотрения на оперштабе по борьбе с коронавирусом. Безусловно все решения принимаются оперштабом исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. […] Нам нужно найти баланс. Иначе мы лишимся отдельных отраслей в принципе. А это не просто отрасли, это десятки тысяч омичей».