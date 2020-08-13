Стало известно, когда в Омске вернутся к вопросу открытия ресторанов

Дмитрий Ушаков написал у себя в Инстаграм о прошедшем совещании с руководителями ТРЦ и предпринимателями, работающими в сфере общепита. Также участвовали правоохранительные органы, Роспотребнадзор, Министерство региональной безопасности.
Как отметил Ушаков, «бизнес переживает непростые времена». Так, в ТРЦ средний чек снизился на 30%. «Не все рестораны могут работать в формате навынос или открыть летние веранды, рестораторы уже фактически за гранью банкротства», - подчеркнул чиновник.
Предприниматели, по словам Ушакова, просят открыть залы с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Представители ТРЦ также говорят о необходимости запуска точек общепита, а также мест отдыха, детских площадок.
«Все полученные предложения рассмотрим на оперштабе по экономике в эту пятницу, далее оформим для рассмотрения на оперштабе по борьбе с коронавирусом. Безусловно все решения принимаются оперштабом исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. […] Нам нужно найти баланс. Иначе мы лишимся отдельных отраслей в принципе. А это не просто отрасли, это десятки тысяч омичей».