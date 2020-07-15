В Омске в военные годы выпускали карты для фронта и хлебные карточки

«Мне до сих пор помнится первая морская карта для Северного моря, отредактированная мною. И какая была радость получить известие о том, что бой, проведенный с применением моей карты, прошел успешно. Наряду с военной тематикой мы продолжали работы над Государственной картой СССР масштаба 1:1 000 000. Попутно обеспечивали школы учебными картами», - рассказывала Ольга Белоглазова, проработавшая на фабрике с 1937 до 1968 года.