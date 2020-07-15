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В Омске в военные годы выпускали карты для фронта и хлебные карточки

В Омске в военные годы выпускали карты для фронта и хлебные карточки

15 июля 2020, 14:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омичи, которые трудились на фабрике, внесли свой вклад в копилку достижений города, из-за которых ему было присвоено звание «Город трудовой доблести». Об этом рассказали в пресс-службе Облправительства.

Омская картографическая фабрика заработала в 1934 году. Когда началась Великая Отечественная война, предприятие стало выпускать карты для военных нужд. Также здесь выпускались хлебные карточки для жителей. Среди работников предприятия были 45 Отличников геодезии и картографии, семь Почетных геодезистов, шесть Заслуженных работников геодезии и картографии.

«Мне до сих пор помнится первая морская карта для Северного моря, отредактированная мною. И какая была радость получить известие о том, что бой, проведенный с применением моей карты, прошел успешно. Наряду с военной тематикой мы продолжали работы над Государственной картой СССР масштаба 1:1 000 000. Попутно обеспечивали школы учебными картами», - рассказывала Ольга Белоглазова, проработавшая на фабрике с 1937 до 1968 года.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сейчас карты создаются с применением компьютерных технологий, здесь способны отпечатать картографическую продукцию любой сложности. Новые корпуса фабрики оснащаются современным полиграфическим оборудованием. «Ввод в эксплуатацию обновлённой фабрики позволит внедрить новейшие технологические процессы», - отмечают в пресс-службе Облправительства.

#Новости#Великая Отечественная война#Общество
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