В Омской области увеличат ежемесячные выплаты для льготников

С 1 февраля 2020 года ежемесячная сумма набора социальных услуг составит 1155 рублей 06 копеек. На медикаменты предусмотрено - 889.66 рублей, 137.63 рублей положено на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и 127 рублей 77 копеек пойдет на транспорт. Общие расходы на выплату ЕДВ в 2020 году с учетом индексации уже заложены в бюджет Пенсионного фонда региона в размере 4.4 млрд рублей.