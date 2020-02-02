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Posted 2 февраля 2020,, 03:57

Published 2 февраля 2020,, 03:57

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области увеличат ежемесячные выплаты для льготников

2 февраля 2020, 03:57
Инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза и России и Героям Социалистического Труда на 3% проиндексируют ежемесяную выплату. Всего в регионе насчитывается почти 155 тыс федеральных льготников, сообщает мэрия Омска.

С 1 февраля 2020 года ежемесячная сумма набора социальных услуг составит 1155 рублей 06 копеек. На медикаменты предусмотрено - 889.66 рублей, 137.63 рублей положено на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и 127 рублей 77 копеек пойдет на транспорт. Общие расходы на выплату ЕДВ в 2020 году с учетом индексации уже заложены в бюджет Пенсионного фонда региона в размере 4.4 млрд рублей.

Отмечается, что льготникам предоставляется выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство может заменить набор социальных услуг полностью или частично.

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