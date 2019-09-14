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Posted 14 сентября 2019, 05:28

Published 14 сентября 2019, 05:28

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

После сильного похолодания в Омск пришло бабье лето

После сильного похолодания в Омск пришло бабье лето

14 сентября 2019, 05:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. После значительного похолодания и заморозков в Омск ненадолго вернулось лето.

Сегодня, 14 сентября, в Омске ожидается потепление до +21 градусов днем. Синоптики обещают осадки в виде дождя, в отдельных районах туман. Несмотря на тепло, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В ночь на воскресенье, 15 сентября, температура опустится не ниже +7, днем же она поднимется до +24 градусов. Местами синоптики обещают небольшой дождь и туман. Днем поднимется ветер, его скорость может достигать 5-10 м/с.

В понедельник, 16 сентября, тепло в Омске сохранится. Ночью температура от +7 до +12, днем же от 20 до 25 градусов тепла. Ночью местами ожидается туман, днем в некоторых районах пройдет небольшой дождь. При этом ветер будет дуть с юго-запада или юга, местами порывами до 17 м/с.

Во вторник, 17 сентября, ночью температура не изменится, днем же может похолодать до +12 градусов. Как и в прошлые дни, в регионе ждут дождь, местами грозу. Также в этот день ветер будет дуть с юга, юго-запада, иногда порывами до 20 м/с.

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