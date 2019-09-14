После сильного похолодания в Омск пришло бабье лето

Во вторник, 17 сентября, ночью температура не изменится, днем же может похолодать до +12 градусов. Как и в прошлые дни, в регионе ждут дождь, местами грозу. Также в этот день ветер будет дуть с юга, юго-запада, иногда порывами до 20 м/с.