Мусорные итоги месяца: звонок Путину, новый норматив, отказ в лицензии

Между тем все больше претензий по вывозу мусора появляется со стороны областной власти. Проводили воспитательные беседы – нас не слышат, говорит Бурков. Но ключевая проблема – отсутствие лицензии на обработку мусора, что уже в июле может стать поводом для расторжения договора. Что касается лицензии, то заявление регоператора о ее переоформлении лежит на рассмотрении в Росприроднадзоре по СФО с января этого года, когда был запущен в опытную эксплуатацию мусоросортировочный комплекс на Кировской свалке. 18 июня инспекторы прибыли в Омск с повторной проверкой «Магнита».