Мусорные итоги месяца: звонок Путину, новый норматив, отказ в лицензии

Posted 29 июня 2019, 06:00
Published 29 июня 2019, 06:00
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Первый летний месяц начался с радостной новости на мусорном фронте. Региональный оператор «Магнит» сообщил, что с мая для жителей многоэтажек плата за вывоз мусора будет снижена. Выяснилось, что пару лет назад одна из управляющих компаний, проводя замер накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), допустила ошибку. Теперь оплошность устранили и вместо 133.21 рубля жители многоэтажек Омска будут платить 127.5 рубля с человека.
Информацию о неточностях при замерах объемов накопления мусора подтвердил губернатор Омской области Александр Бурков. 13 июня, на заседании Законодательного собрания, он заявил, что УК, проводившие замеры, попросту занимались фальсификацией – «пихали» в норматив все, что только можно было.
О том, что мусорный норматив в Омске требует пересмотра, говорили еще до старта реформы, но к практическим действиям приступили только в начале лета. Созданная РЭК Омской области рабочая группа по разработке нового норматива 14 июня собралась на свое первое заседание. Избрали председателя (им стала заместитель руководителя РЭК Омской области Людмила Вичкуткина) и решили, что замеры теперь будут производить не управляющие компании на общественных началах, а независимая организация за 12 млн рублей, выбранная на аукционе. Промежуточная цель – в конце августа определить победителя конкурса, который в течение четырех сезонов будет проводить замеры. После чего уже РЭК рассчитает сезонные и вычислит среднегодовые показатели накопления.
Между тем все больше претензий по вывозу мусора появляется со стороны областной власти. Проводили воспитательные беседы – нас не слышат, говорит Бурков. Но ключевая проблема – отсутствие лицензии на обработку мусора, что уже в июле может стать поводом для расторжения договора. Что касается лицензии, то заявление регоператора о ее переоформлении лежит на рассмотрении в Росприроднадзоре по СФО с января этого года, когда был запущен в опытную эксплуатацию мусоросортировочный комплекс на Кировской свалке. 18 июня инспекторы прибыли в Омск с повторной проверкой «Магнита».
А пока Росприроднадзор решал судьбу лицензии, президент РФ Владимир Путин инициировал проверку регооператора на предмет завышения тарифов за вывоз мусора. 20 июня на прямую линию с президентом дозвонился омич Роман Дмитриев. Он пожаловался на высокие цены в квитанции. По итогам обращения омича Следственный комитет РФ по Омской области начал доследственную проверку тарифов на вывоз ТКО, пообещав по результатам принять процессуальное решение. В свою очередь в региональном УФАС пояснили, что мусорные тарифы – не их полномочия, а являются прерогативой выше стоящей инстанции – ФАС России. Тем временем в «Магните» завышенный тариф в квитанции объяснили ошибкой самого омича. Мол, он оплатил не туда, а потому очередная квитанция пришла в двойном размере.
Закончился месяц на негативе – «Магниту» не дали лицензию. 28 июня Департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СФО сообщил, что отказывает регооператору в переоформлении лицензии. Оказалось, что компания не прошла документарную проверку. В «Магните» заявили, что ничего страшного не произошло – досадная техническая оплошность при подаче пакета бумаг. В региональном Минприроды были более категоричны: потребовали принять кадровые решения внутри компании и составить дорожную карту по устранению замечаний. Расторжение контракта в Минприроды пока не рассматривают, но и не исключают такого варианта действий.
И еще, по слухам, в понедельник, 1 июля, в «Магните» будет назначен новый исполнительный директор.