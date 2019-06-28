Росприроднадзор отказал омскому регоператору «Магнит» в выдаче лицензии

Posted 28 июня 2019, 06:27
Published 28 июня 2019, 06:27
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Об этом Городу55 рассказала и. о. начальника ведомства Ирина Бовина.
«В результате выездной проверки принято решение о переоформлении лицензии, в результате документарной проверки принято решение об отказе в переоформлении лицензии.
Таким образом, руководствуясь статьей 14 федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», департаментом принято решение об отказе ООО «Магнит» в переоформлении лицензии», — сказала Бовина.
Напомним, 18 июня в Омск для проверки «Магнита» прибыли инспекторы федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 24 июня специалисты закончили проверку, по результатам которой и было принято решение об отказе в выдаче лицензии.