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Posted 28 июня 2019, 06:27

Published 28 июня 2019, 06:27

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Росприроднадзор отказал омскому регоператору «Магнит» в выдаче лицензии

Росприроднадзор отказал омскому регоператору «Магнит» в выдаче лицензии

28 июня 2019, 06:27
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу отказал омскому региональному оператору в выдаче лицензии.

Об этом Городу55 рассказала и. о. начальника ведомства Ирина Бовина.

«В результате выездной проверки принято решение о переоформлении лицензии, в результате документарной проверки принято решение об отказе в переоформлении лицензии.

Таким образом, руководствуясь статьей 14 федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», департаментом принято решение об отказе ООО «Магнит» в переоформлении лицензии», — сказала Бовина.

Напомним, 18 июня в Омск для проверки «Магнита» прибыли инспекторы федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 24 июня специалисты закончили проверку, по результатам которой и было принято решение об отказе в выдаче лицензии.

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