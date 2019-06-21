После линии с президентом омское УФАС прояснило ситуацию с тарифом на мусор

Проведенная ранее проверка не выявила нарушений антимонопольного законодательства в действиях заказчика, что означает, что регоператор приступил к работе на вполне законных основаниях. На тарифы и размеры оплаты услуг по вывозу мусора ведомство повлиять не может. «Полномочия по определению цен (тарифов) и контролю в установленной сфере деятельности осуществляет ФАС России», — подчеркнули в Омском УФАС.