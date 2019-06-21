После линии с президентом омское УФАС прояснило ситуацию с тарифом на мусор

Posted 21 июня 2019, 13:02
Published 21 июня 2019, 13:02
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Как отметили в ведомстве, в Омское УФАС России после прямой линии поступило около тысячи обращений от жителей области, которые не согласны с существующими тарифами, недовольны качеством вывоза мусора, а также сомневаются в честности при проведении торгов на определение регоператора.
Проведенная ранее проверка не выявила нарушений антимонопольного законодательства в действиях заказчика, что означает, что регоператор приступил к работе на вполне законных основаниях. На тарифы и размеры оплаты услуг по вывозу мусора ведомство повлиять не может. «Полномочия по определению цен (тарифов) и контролю в установленной сфере деятельности осуществляет ФАС России», — подчеркнули в Омском УФАС.
В антимонопольной службе заверили, что обращения и недовольства омичей переправлены на рассмотрение в ФАС России.
Напомним, на прямую линию с президентом дозвонился омич, который пожаловался на цены за вывоз мусора для населения, который, по его словам, в полной мере не осуществляется. После обращения омича следственный комитет организовал доследственную проверку необоснованного завышения тарифа на вывоз ТКО из частного сектора поселка Старый Кировск.