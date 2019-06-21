gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июня 2019, 13:02

Published 21 июня 2019, 13:02

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

После линии с президентом омское УФАС прояснило ситуацию с тарифом на мусор

После линии с президентом омское УФАС прояснило ситуацию с тарифом на мусор

21 июня 2019, 13:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональном Управлении федеральной антимонопольной службы после вопроса о вывозе мусора, прозвучавшего на прямой линии с Владимиром Путиным, напомнили, что регоператор был выбран вполне законно, а вопросами в отношении тарифов должна заниматься ФАС России.

Как отметили в ведомстве, в Омское УФАС России после прямой линии поступило около тысячи обращений от жителей области, которые не согласны с существующими тарифами, недовольны качеством вывоза мусора, а также сомневаются в честности при проведении торгов на определение регоператора.

Проведенная ранее проверка не выявила нарушений антимонопольного законодательства в действиях заказчика, что означает, что регоператор приступил к работе на вполне законных основаниях. На тарифы и размеры оплаты услуг по вывозу мусора ведомство повлиять не может. «Полномочия по определению цен (тарифов) и контролю в установленной сфере деятельности осуществляет ФАС России», — подчеркнули в Омском УФАС.

В антимонопольной службе заверили, что обращения и недовольства омичей переправлены на рассмотрение в ФАС России.

Напомним, на прямую линию с президентом дозвонился омич, который пожаловался на цены за вывоз мусора для населения, который, по его словам, в полной мере не осуществляется. После обращения омича следственный комитет организовал доследственную проверку необоснованного завышения тарифа на вывоз ТКО из частного сектора поселка Старый Кировск.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика