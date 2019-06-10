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Posted 10 июня 2019,, 12:35

Published 10 июня 2019,, 12:35

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Глава Астрахани неудачно пошутил на выборах в Казахстане

10 июня 2019, 12:35
Мэр Астрахани Алена Губанова неудачно пошутила на выборах главы Казахстана, где исполняла роль наблюдателя.

Как передает ФедералПресс, она назвала казахов «неологизмом», что посчитали неуместным.

Своими впечатлениями о поездке в Казахстан чиновница поделилась на своей странице в одной из соцсетей. В этой же публикации Губанова упомянула о переименовании города Астана в Нур-Султан.

Мэр Астрахани написала об этом в такой формулировке: «Новый глава Казахстана предложил переименовать казахов в назарбахов». Как пишет источник, это стало первым инцидентом, когда астраханские чиновники публично высмеивают представителей иностранной политической элиты.

Ряд СМИ Казахстана посчитали, что эта шутка может стать поводом для развития международного скандала, поскольку Губанова является официальным представителем Астрахани и все ее публикации в Сети воспринимаются в качестве заявлений.

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