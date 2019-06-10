Глава Астрахани неудачно пошутил на выборах в Казахстане

Posted 10 июня 2019,, 12:35
Published 10 июня 2019,, 12:35
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Своими впечатлениями о поездке в Казахстан чиновница поделилась на своей странице в одной из соцсетей. В этой же публикации Губанова упомянула о переименовании города Астана в Нур-Султан.
Мэр Астрахани написала об этом в такой формулировке: «Новый глава Казахстана предложил переименовать казахов в назарбахов». Как пишет источник, это стало первым инцидентом, когда астраханские чиновники публично высмеивают представителей иностранной политической элиты.
Ряд СМИ Казахстана посчитали, что эта шутка может стать поводом для развития международного скандала, поскольку Губанова является официальным представителем Астрахани и все ее публикации в Сети воспринимаются в качестве заявлений.