Рваная рана и рассечение века: в Омске неизвестный столкнул детей лбами

Posted 12 мая 2019, 03:57
Published 12 мая 2019, 03:57
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Женщина рассказала, что некий мужчина подошел к детям и специально столкнул их лбами. В результате дети получили серьезные травмы, с которыми пришлось обратиться в больницу.
«У одного ребенка рассечение века, у другого рассечение лба. Будет заведено уголовное дело», — написала омичка и прикрепила фотографии последствий случившегося.
Произошло это, по словам женщины, 8 мая около 20:50. В комментариях под записью появилась информация, что случилось это на Левобережье в 5-м микрорайоне. Тех, кто мог быть свидетелем случившегося, женщина просит написать ей в личные сообщения.