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Posted 12 мая 2019, 03:57

Published 12 мая 2019, 03:57

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Рваная рана и рассечение века: в Омске неизвестный столкнул детей лбами

Рваная рана и рассечение века: в Омске неизвестный столкнул детей лбами

12 мая 2019, 03:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В социальной сети «ВКонтакте» омичка рассказала, как накануне 9 Мая неизвестный столкнул ее сына и его друга лбами. Мальчики получили серьезные травмы.

Женщина рассказала, что некий мужчина подошел к детям и специально столкнул их лбами. В результате дети получили серьезные травмы, с которыми пришлось обратиться в больницу.

«У одного ребенка рассечение века, у другого рассечение лба. Будет заведено уголовное дело», — написала омичка и прикрепила фотографии последствий случившегося.

Произошло это, по словам женщины, 8 мая около 20:50. В комментариях под записью появилась информация, что случилось это на Левобережье в 5-м микрорайоне. Тех, кто мог быть свидетелем случившегося, женщина просит написать ей в личные сообщения.

#Омск сегодня#Происшествия#Драка#Травма#Травмирование ребенка#Дети#Травмы
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