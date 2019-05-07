В Омске заведующая детским садом за год официально заработала 3 млн рублей

Доход Наталии Викуловой за 2018 год составил 3.35 млн рублей. Кроме этого в собственности у заведующей детсадом четыре земельных участка общей площадью 2.7 тыс кв. м, два дачных домика, жилой дом, квартира и легковой автомобиль Ford Fusion.