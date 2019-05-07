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Posted 7 мая 2019, 10:30

Published 7 мая 2019, 10:30

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омске заведующая детским садом за год официально заработала 3 млн рублей

В Омске заведующая детским садом за год официально заработала 3 млн рублей

7 мая 2019, 10:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Региональный департамент образования опубликовал сведения о доходах руководителей подотчетных ведомству учреждений за 2018 год.

Согласно данным, приведенным в документе, больше других работников образования заработала директор детского сада компенсирующего вида № 400 в Кордном Поселке.

Доход Наталии Викуловой за 2018 год составил 3.35 млн рублей. Кроме этого в собственности у заведующей детсадом четыре земельных участка общей площадью 2.7 тыс кв. м, два дачных домика, жилой дом, квартира и легковой автомобиль Ford Fusion.

Немногим меньше в 2018 году заработала глава омского «Детского ЭкоЦентра» Галина Ситникова — ее официальный доход составил 3.2 млн рублей. Третьим стал директор детского лагеря «Дружные ребята» Сергей Метелев, с доходом в 1.9 млн рублей.

Отметим, что среднегодовой доход всех отчитавшихся руководителей муниципальных учреждений составляет около 300-700 тыс рублей.

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