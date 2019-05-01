Мусорные итоги месяца: пересмотр норматива и отмена платы за невывоз

Posted 1 мая 2019, 07:00
Published 1 мая 2019, 07:00
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Итак, с 1 апреля мусорный оператор «Магнит» приступил к практическим действиям по обращению с отходами. В первый же день глава региона Александр Бурков поручил Минприроды взять на особый контроль процесс сбора и вывоза мусора.
И сразу выясняется, что в регионе просто беда с мусорными площадками, которые должны были подготовить муниципалитеты. Мусорных баков либо нет, либо их количество не соответствует объемам мусора, производимого омичами.
Спустя неделю в Омск поступает первая партия евроконтейнеров в количестве 500 штук. «Магнит» закупил их за свой счет и установил в самых проблемных районах Омска и области. Еще через неделю пришли дополнительно две тысячи пластиковых баков, которые разместили в Советском округе и Омском районе.
Одновременно со стартом работ по вывозу мусору заговорили о снижении нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для омичей. Напомним, омский норматив на вывоз ТКО в сравнении с другими регионами по СФО находится ровно в середине — более двух кубометров отходов в год на одного человека в многоквартирном доме. Так вот, в апреле РЭК Омской области объявила о потенциале снижения норматива и назвала цифру — 400 граммов.
При нынешнем объеме в 25.55 кг в месяц на человека — корректировка несущественная. Причем затронет она только жителей благоустроенных домов в Омске, на жителей области изменения не распространятся. Кроме того, нет ясности со сроками пересмотра нормативов. Ныне действующий закон позволяет это сделать только через год после старта реформы.
На второй неделе мусорной реформы стало известно, что управляющая компания омского регионального оператора — УК «Стандарт Рециклинг Групп» — сменила место прописки, зарегистрировавшись в Москве. «Магнит» поспешил успокоить — деньги плательщиков останутся в Омске, а переезд УК объясняется экономией затрат на управление.
Проработав две недели, глава «Магнита» Сергей Шевченко объявил, что регоператор не станет выставлять счет за мусор жителям сельских районов Омской области до тех пор, пока в поселках не будут оказываться услуги по вывозу ТКО. Пока организационный период ограничили апрелем.
К слову, паузу с вывозом ТКО в сельских поселениях регоператор объяснил нехваткой транспорта. Для ликвидации дефицита «Магнит» закупил 30 мусоровозов на сумму 160 млн рублей. А в мае планирует приобрести дополнительно грузовую технику и партию евроконтейнеров. Евроконтейнеры и мусоровозы «Магнит» закупает из собственных средств и не закладывает в тариф.
Отметилось в апреле и региональное Минприроды. Замглавы ведомства Александр Матненко на круглом столе по экологии представил инициативу по введению в России единого норматива на мусор. Суть в том, чтобы, по примеру вмененного налогообложения, ввести единый по стране норматив накопления отходов, предоставив регионам возможность вводить коэффициенты отклонения от установленной величины. Идея отправлена на федеральный уровень.