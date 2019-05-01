Мусорные итоги месяца: пересмотр норматива и отмена платы за невывоз

Одновременно со стартом работ по вывозу мусору заговорили о снижении нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для омичей. Напомним, омский норматив на вывоз ТКО в сравнении с другими регионами по СФО находится ровно в середине — более двух кубометров отходов в год на одного человека в многоквартирном доме. Так вот, в апреле РЭК Омской области объявила о потенциале снижения норматива и назвала цифру — 400 граммов.