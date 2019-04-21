«Забивы» пенсионера, депутатские миллионы, чиновничий реестр недоверия

Омск вновь прославился на всю Россию. Видео о нападении омских школьников на пенсионера вышло на федеральный уровень. Появившись в одном из омских пабликов, запись того, как подростки забросали мужчину камнями в гаражном кооперативе на Московке-2, мгновенно разлетелась по соцсетям и СМИ. В комментариях к новости омичи объявили охоту на школьников, предлагая большие суммы денег за то, что группа извинится перед пенсионером. Досталось и операторам скандального видео. Их быстро вычислили и затравили в школе.