«Забивы» пенсионера, депутатские миллионы, чиновничий реестр недоверия

Posted 21 апреля 2019, 06:00
Published 21 апреля 2019, 06:00
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Омск вновь прославился на всю Россию. Видео о нападении омских школьников на пенсионера вышло на федеральный уровень. Появившись в одном из омских пабликов, запись того, как подростки забросали мужчину камнями в гаражном кооперативе на Московке-2, мгновенно разлетелась по соцсетям и СМИ. В комментариях к новости омичи объявили охоту на школьников, предлагая большие суммы денег за то, что группа извинится перед пенсионером. Досталось и операторам скандального видео. Их быстро вычислили и затравили в школе.
Уже к вечеру четверга резонансная картинка вышла в новостях центральных российских каналов. Видимо, осознав, что «попал», один из подростков, бросавший в пенсионера камнями, опубликовал в соцсети видеозапись с извинениями. Подвергшийся нападению пенсионер простил школьников и заявил, что не будет обращаться в полицию. Между тем омский Следком организовал доследственную проверку по факту размещения скандального видео, пообещав в ближайшее время дать правовую оценку действиям школьников.
Омские чиновники и депутаты на этой неделе опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год. Самым богатым народным избранником стал депутат Законодательного собрания Валерий Кокорин. Его доход в минувшем году достиг 96.99 млн рублей. В прошлом году, напомним, лидером по доходам среди омских парламентариев был ныне находящийся в СИЗО Сергей Калинин — 245 млн рублей. Вторым по доходам в 2018 году стал депутат Дмитрий Павлов, задекларировавший 79.58 млн рублей. На третьем месте, со скромными 46.95 млн рублей, расположился депутат Игорь Антропенко.
Заметим, эти парламентарии работают в Заксобрании на непостоянной основе и, соответственно, вознаграждения не получают. Все их доходы — от коммерческой деятельности. А вот сенаторам закон запрещает заниматься бизнесом, и им приходится жить на одну голую зарплату. Экс-губернатор, член Совета федерации Виктор Назаров в 2018 году заработал от государства 4.08 млн рублей, его коллега по цеху, сенатор Елена Мизулина на миллион больше — 5.1 млн рублей.
На фоне миллионных вознаграждений сенаторов зарплаты городских госслужащих оказались скромнее. К примеру, директор Управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Владимир Казимиров зарабатывал в 2018 году по 157 тыс. рублей в месяц, или 1,88 млн рублей в год. А бывший директор департамента транспорта, ныне руководитель ПП № 8 Виталий Маслик в среднем получал 99.6 тыс. рублей в месяц, или 1,19 млн рублей в год.
Региональный мусорный оператор «Магнит» на этой неделе объявил, что не будет выставлять счета жителям сельских поселков, откуда мусор не вывозился. Послабление коснется всех, кроме жителей Омского района, районных центров и города Омска. Сколько продлится льготный период, мусорный оператор уточнять не стал, заметив лишь, что как только начнут оказывать услугу по вывозу ТКО, так сразу платежки и пойдут.
Не обошло мусорную тему и региональное Минприроды. На этой неделе первый замминистра Александр Матненко на круглом столе по экологии представил инициативу ведомства по введению в России единого норматива на мусор. Омские единороссы загорелись идеей и готовы продвигать предложение на ближайшем партийном экологическом форуме в Челябинске.
Еще одна коммунальная сфера — газификация. Во вторник глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече в Москве с губернатором Александром Бурковым заявил, что в 2019 году компания инвестирует в газификацию Омской области более 1 млрд рублей. Кроме того, будет расширена сеть автомобильных газозаправок. Сначала построят автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию на улице Заводской. Потом еще одну, тоже в Омске, и площадку для передвижных автозаправщиков в Тюкалинске.
Омский «Авангард» все-таки не смог завоевать Кубок Гагарина. В пятницу команда потерпела четвертое, окончательное, поражение подряд в серии игр с ЦСКА. Ранее Город55 рассуждал о том, почему кубок КХЛ имеет смысл расценивать как кубок «Роснефти».
А еще мы разбирались с омскими коррупционерами, выясняя, почему высокопоставленные чиновники чаще всего избегают позорных увольнений. Рассказали об омичке, которой мэрия сначала подарила подарки за рождение ребенка, а потом потребовала заплатить налог за сертификат и букет цветов. Узнали, что школьников из Тевриза не накажут за жестокие «забивы» (история аналогична той, что произошла на Московке-2), поскольку в их действиях не нашли состава преступления.