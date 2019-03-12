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Posted 12 марта 2019, 12:43

Published 12 марта 2019, 12:43

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

«Агропром» Кокорина получил штраф за ненадлежащее содержание земель

«Агропром» Кокорина получил штраф за ненадлежащее содержание земель

12 марта 2019, 12:43
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Сюжет
Омск сегодня
Компания «Агропром» проигнорировала разработку проекта гидромелиорации, за что и получила штраф в размере 50 тыс. рублей. Решение вынес мировой суд в Омском районе.

Выездная проверка показала, что компания не выполнила ранее выданное Управлением Россельхознадзора по Омской области предписание. На участке площадью 1 500 кв. м в поселке Черемуховское не устранили нарушения земельного законодательства, проигнорировав разработку проекта гидромелиорации.

За невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов на компанию, которой владеет депутат омского Заксобрания Валерий Кокорин, был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.

Суд признал ЗАО «Компания Агропром» виновным в нарушении законодательства и назначил организации штраф в размере 50 тыс. рублей. В Управлении Россельхознадзора отмечается, что решение суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано в течение 10 дней.

Отметим, что ранее депимущества Омска подало на «Агропром» иск о взыскании трехлетней задолженности за аренду земли под предприятием. Компания принадлежит депутату Заксобрания Омской области Валерию Кокорину через «Торгово-розничное объединение «Ваш Дом». ЗАО занимается выращиванием овощей.

#Омск сегодня#Город#Суд#Штрафы#Штраф#Валерий Кокорин
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