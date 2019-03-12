«Агропром» Кокорина получил штраф за ненадлежащее содержание земель

Суд признал ЗАО «Компания Агропром» виновным в нарушении законодательства и назначил организации штраф в размере 50 тыс. рублей. В Управлении Россельхознадзора отмечается, что решение суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано в течение 10 дней.