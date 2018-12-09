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После похода в кафе омич остался без одежды, обуви и портмоне

После похода в кафе омич остался без одежды, обуви и портмоне

9 декабря 2018, 09:46
Фото: ИА «Город55»
В Омске возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей Октябрьского округа, 36 и 20 лет. Мужчин подозревают в совершении грабежа.

Инцидент произошел у кафе на улице Ермолаева. Когда один из посетителей покинул торговый павильон горячего питания, злоумышленники ударили его по голове, после чего начали избивать. Затем с потерпевшего сняли куртку, ботинки и кепку, забрали портмоне с документами и скрылись.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, оценив ущерб в 4,7 тыс. рублей. Подозреваемых удалось задержать по месту жительства на улице Романенко. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления жители Октябрьского округа.

За совершенное преступление омичам грозит срок до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

#Новости#Грабеж#Уголовное дело#Общество
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