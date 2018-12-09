После похода в кафе омич остался без одежды, обуви и портмоне

Инцидент произошел у кафе на улице Ермолаева. Когда один из посетителей покинул торговый павильон горячего питания, злоумышленники ударили его по голове, после чего начали избивать. Затем с потерпевшего сняли куртку, ботинки и кепку, забрали портмоне с документами и скрылись.