«Авангард» VS «Сочи»: упущенные возможности и 5 шайб на двоих

Уже через 13 секунд после стартового вбрасывания сочинские «леопарды» отправили первую шайбу в ворота омской команды, открыв счет — 0:1. После этого противники бросили все силы в атаку и к концу пятой минуты закрепили разрыв, забив второй гол — 0:2.
Первый период закончился дракой Фисенко и Рахимуллина, после чего Зернов отыграл один гол, сократив разрыв с хозяевами арены — 1:2.
В начале второго периода «ястребы» не смогли реализовать двойное численное преимущество и сравнять счет с «леопардами». И как только число игроков уравнялось, противники забили очередной гол в ворота «Авангарда» — 1:3.
Сократить отставание удалось на 52-й минуте — Пивцакин отправил вторую шайбу в ворота соперника — 2:3. У «Авангарда» оставалось еще 8 минут, чтобы спасти положение, но «ястребы» не реализовали появившееся численное преимущество — игра закончилась поражением омской команды.
Следующая игра состоится завтра, 10 декабря, в Магнитогорске против «Металлурга», сообщает пресс-служба ХК «Авангард».