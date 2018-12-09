«Авангард» VS «Сочи»: упущенные возможности и 5 шайб на двоих

Уже через 13 секунд после стартового вбрасывания сочинские «леопарды» отправили первую шайбу в ворота омской команды, открыв счет — 0:1. После этого противники бросили все силы в атаку и к концу пятой минуты закрепили разрыв, забив второй гол — 0:2.