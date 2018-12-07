Письмо Путину, псалмы и обращение к молодежи: мнение омских школьников о коррупции

Но есть чиновники, которые живут по совести! Всем пример вот Алексашка Рыжов, квартальный уездного города. Ему казенного жалования по должности полагалось всего около двух рублей восьмидесяти пяти копеек по нынешнему счету. Место квартального невысокое, но выгодное, если только умеешь стащить с каждого воза. Но Рыжов ведёт себя по местным меркам странно и числится повреждённым. В его задачи входило блюсти порядок на базаре.Так он мать свою посадил не на лучшее место и отвергал приношения пришедших на поклон. Не принял подарков ни от городничихи - два мешка картофеля, ни от протопопицы - две манишки собственного рукоделия. Начальство пыталось его женить, ведь из женатого хоть верёвку вей, он все стерпит, потому как он птенцов заведет, да и бабу пожалеет. Алексашка женился, но не изменился: когда жена взяла у откупщика соли на кадку груздей, жену побил, а грузди отдал откупщику. А когда в город пожаловал новый губернатор и расспросил местных чиновников о Рыжове, который теперь исполнял обязанности городничего, умерен ли тот насчёт взяток? Городской голова сообщил, что живёт только на жалованье. По мнению губернатора, такого человека во всей России нет. Как было ему поверить: всякому кажется странно то, что самому не свойственно. А Алексашка ещё и признался губернатору, что не уважает власти - потому что они ленивы, алчны и перед престолом криводушны. И вдобавок предлагал губернатору самому научиться жить на десять рублей в месяц. Губернатор же не только не наказал Рыжова, но и совершил невозможное: его стараниями Рыжову присвоили дарующий дворянство Владимирский крест - первый Владимирский крест, пожалованный квартальному. Но что если тысячи людей будут так же, как и Рыжов, жить без взяток, то как возрастет могущество страны и не только могущество! Но будет ли такое повсеместно в нашем государстве когда-нибудь, чтобы за честную службу награждали щедро...