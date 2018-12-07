Письмо Путину, псалмы и обращение к молодежи: мнение омских школьников о коррупции

А вот омские старшеклассники и студенты смогли. Министерство образования Омской области проводило конкурс сочинений на тему коррупции и борьбы с ней. Работы финалистов впечатлили — школьники цитировали Гоголя и Крылова, приводили в пример строки из псалмов и писали собственные стихи.
Эти сочинения не похожи на рефераты, скачанные из интернета, в каждом есть своя идея, мысль, мнение и, конечно же, изюминка. Один из участников конкурса не побоялся обратиться к президенту, другой написал письмо из будущего в прошлое нам, живущим сегодня. Мы публикуем несколько работ финалистов полностью, остальные сочинения — в прикрепленном документе.
Записки честного чиновника
19 февраля
Сегодня вернулся со службы с тяжёлым грузом на душе. Работенка моя, конечно, нелёгкая, но я стараюсь трудиться с душой. По совести. Казнокрадство... Боже! Россия погрязла в нем. Это язва, которая идёт нога в ногу вместе с государством, его развитием. Сколько можно хватать себе? До какой степени? Каждый день я разбираю дела многих людей, которые замешаны во взятках. Эти бесконечные пытки и казни... А люди не понимают и продолжают творить свое. Вот вчера разбирали дело: человек двадцать пять лет прослужил чиновником. Честно служил, жил только на жалованье. Но что-то же подвигло его на взяточничество? Что? «Все крадут, и мне можно, что я, не человек?» - вопрошает преступник. Человек-то человеком... А что стало с тобой? Теперь в ссылке с кандалами на руках и ногах... И это в лучшем случае! Ничего случайного не случается, значит, так должно быть, все зависит от самих людей.
Но есть чиновники, которые живут по совести! Всем пример вот Алексашка Рыжов, квартальный уездного города. Ему казенного жалования по должности полагалось всего около двух рублей восьмидесяти пяти копеек по нынешнему счету. Место квартального невысокое, но выгодное, если только умеешь стащить с каждого воза. Но Рыжов ведёт себя по местным меркам странно и числится повреждённым. В его задачи входило блюсти порядок на базаре.Так он мать свою посадил не на лучшее место и отвергал приношения пришедших на поклон. Не принял подарков ни от городничихи - два мешка картофеля, ни от протопопицы - две манишки собственного рукоделия. Начальство пыталось его женить, ведь из женатого хоть верёвку вей, он все стерпит, потому как он птенцов заведет, да и бабу пожалеет. Алексашка женился, но не изменился: когда жена взяла у откупщика соли на кадку груздей, жену побил, а грузди отдал откупщику. А когда в город пожаловал новый губернатор и расспросил местных чиновников о Рыжове, который теперь исполнял обязанности городничего, умерен ли тот насчёт взяток? Городской голова сообщил, что живёт только на жалованье. По мнению губернатора, такого человека во всей России нет. Как было ему поверить: всякому кажется странно то, что самому не свойственно. А Алексашка ещё и признался губернатору, что не уважает власти - потому что они ленивы, алчны и перед престолом криводушны. И вдобавок предлагал губернатору самому научиться жить на десять рублей в месяц. Губернатор же не только не наказал Рыжова, но и совершил невозможное: его стараниями Рыжову присвоили дарующий дворянство Владимирский крест - первый Владимирский крест, пожалованный квартальному. Но что если тысячи людей будут так же, как и Рыжов, жить без взяток, то как возрастет могущество страны и не только могущество! Но будет ли такое повсеместно в нашем государстве когда-нибудь, чтобы за честную службу награждали щедро...
Я бы очень хотел знать, что будет с моей державой и людьми, но жизнь человека коротка и непредсказуема. И все-таки я уверен: наше будущее в хороших руках, потому что людей честных, справедливых и способных бескорыстно служить своей родине и своему народу с каждым годом прибывать должно.
Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ. Не даёт ответа
Уважаемый президент, Владимир Владимирович! Помните поговорку: «Всякий кулик свое болото хвалит»? Да, село Моховой Привал возникло на болоте, вокруг появились маленькие, но чудные деревни: Шадринка, Вавиловка, Антонидовка, Копьево. И каждый житель хвалил свою деревеньку, работал для ее блага и своего благополучия. Рождались дети, и у них даже не возникала мысль покинуть свою землю, найти лучшую, более богатую.
А теперь даже нет дороги в селе Моховой Привал, въезд разбит так, что ломаются машины, и не всякая лошадь (а их осталось немного) объедет эти рытвины, ямы, ухабы. А ведь Моховой Привал некогда было крепкое, цветущее село.
Ничего нового, правда? А что же дальше? Как в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»: «Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился».
Неужели мы, Владимир Владимирович, «не доедем» до светлого будущего?
На ум приходит высказывание Люция Аннея Сенеки: «Деньгами нужно управлять, а не служить им».
В поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» показана гибельная сущность этого служения.
Герой поэмы Плюшкин копил, собирал, складывал; к чему привела его алчность, ужасает: «Какую-то особенную ветхость заметил он (Чичиков) на всех деревенских строениях: бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили, как решето; на иных оставался только конек вверху да жерди по сторонам в виде ребр. Кажется, сами хозяева снесли с них дранье и тес, рассуждая, и, конечно, справедливо, что в дождь избы не кроют, а в ведро и сама не капнет, бабиться же в ней незачем, когда есть простор и в кабаке, и на большой дороге, - словом, где хочешь. Окна в избенках были без стекол, иные были заткнуты тряпкой или зипуном; балкончики под крышами с перилами, неизвестно для каких причин делаемые в иных русских избах, покосились и почернели даже не живописно. Из-за изб тянулись во многих местах рядами огромные клади хлеба, застоявшиеся, как видно долго; цветом походили они на старый, плохо выжженный кирпич, на верхушке их росла всякая дрянь и даже прицепился сбоку кустарник». Как видим, картина полного запустения, угасания жизни.
В комедии же «Ревизор» Гоголь показал пороки мелких воришек. Но так потрясающе звучит одна реплика о взяточничестве: «Смотри, не по чину берешь!». Целая философия этого явления звучит в ней, вся суть взяточничества.
Все гоголевские чиновники берут взятки, это «грешки». Все о них знают и до поры молчат. Но безответственное отношение к службе превращает «грешки» в пороки, которые делают жизнь безрадостной, серой. А у чиновников – вечный праздник: карты, обеды, завтраки, охота.
Где же долг перед людьми, страной, перед историей?
Пишу, а за окном идет дождь… И всё же раздумываю: не для всех личная выгода на первом месте. Среди нас много людей долга, чести и совести. Совесть – это выполнение законов, это жизнь на благо других.
Не так все плохо, господин президент! Предприниматель с Урала присылает для нашей школы краску, любую, по требованию, очень качественную. Почему? Он увидел картины нашего директора школы и решил как-то помочь его школе.
А наши учителя! Они все лето работают на пришкольном участке, выращивая овощи для учеников, заботясь о цветах вокруг школы. Да, это единственный оазис в нашем селе. Не за деньги, а за совесть, потому что дети должны жить среди красоты, знать, что кому-то не все равно: и землю вспашут, и семена на посадку принесут, и урожай соберут.
А ответ на вопрос темы сочинения есть: выборы, прошедшие 9 сентября, подтвердили, что омичи доверяют А.Л. Буркову. Муромцевский район тоже проголосовал за Буркова Александра Леонидовича, потому что многое уже сделано: преобразилось Муромцево: проводятся спортивные соревнования, власти ухаживают за памятниками, ведется капитальный ремонт зданий. Скоро у нас будет свой Арбат! Жизнь кипит! Муромцево перестало быть, как называл его бывший губернатор Л. Полежаев, «нечесаной бородой».
А мы, окончив школу, будем беречь то, что накоплено старшими поколениями и преумножать богатства страны. Делай, что должно, а история рассудит!
С уважением, Сергей, с. Моховой Привал Муромцевского района Омской области, 2018 год.
Коррупция как социальная болезнь общества
«В ком совесть есть и есть закон, там не украдешь, не обманешь. В какой бы нужде ни был он, а вору дай хоть миллион - он воровать не перестанет». И.А. Крылов
Коррупция - это общественно опасное явление в сфере политики или государственного управления, выражающееся в умышленном использовании служебного положения в личных целях. Это одна из глобальных проблем, которая стоит в современном мире. Сейчас очень часто приходится сталкиваться с различными проявлениями коррупции - за те или иные услуги должностным лицам преподносят подарки, оказывают ответные услуги; за одолжение и содействие «выигрываются» тендеры и «счастливцы» получают выгодные заказ, за определенную сумму денег устраиваются на работу, прекращаются уголовные дела, получают отсрочку от армии, поступают учиться в престижные вузы.
В литературе есть немало примеров, обличающих взяточничество и коррупцию. В произведении А.С. Грибоедова «Горе от ума» большинство чиновников принадлежит к так называемому «фамусовскому кругу». Цель в жизни Фамусова - это карьера, почести, богатство. Однако же деятельность Фамусова как управляющего в казённом месте сводилась, в его понимании, только к подписыванию бумаг, которые предоставлял ему его деловой секретарь Молчалин, волочившийся за дочерью начальника Софьей, из корыстных побуждений. Карьера важна и для Молчалина, и Чацкий, поняв это, говорит, что «он дойдет до степеней известных - ведь нынче любят бессловесных». Молчалин знает, чтобы «чины добыть, есть многие каналы», и «умеренность и аккуратность» нужны не всем, и секретаря Фамусова не беспокоит цена нравственного выбора.
В основе сюжета комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» - переполох среди чиновников, ожидающих ревизора, и их стремление скрыть от него все свои грешки. Все возможные злоупотребления властью: казнокрадство и взяточничество, произвол и пренебрежительное отношение к народу - были характерными укоренившимися чертами тогдашнего чиновничества. Все чиновники и купцы небольшого городка, куда приехал Хлестаков, дают ему взятки под видом денег в займы. Первым успевает городничий: «Ну, слава Богу! Деньги взял. Дело, кажется, пойдёт теперь на лад. Я таки ему вместо двухсот четыреста вернул». В итоге собирается внушительная сумма: «Это от судьи триста; Это от почтмейстера 300, 600, 700, 800… Какая замасленная бумажка! 800, 900…О! За 1000 перевалило…» Уже после этого подсчета городничий дает ещё, а его дочь жалует персидский ковер, чтобы герою было удобнее ехать дальше.
Почему же примеров коррупции достаточно в литературе, откуда им там взяться? Ответ, конечно, очевиден - из жизни. Ведь все писатели старались дать истинную картину жизни в своих изобличающих произведениях.
Для того, чтобы борьба с коррупцией давала результаты, нужно желание всех людей. Ведь взяточничество существует не только благодаря тем, кто берёт, но и тем, кто дает. Многие люди предпочитают решить свои дела быстро, предлагая деньги для ускорения процесса. Часто это проще, чем ждать разрешения дел на общих основаниях.
Я считаю, что не все люди, попадая в подобные ситуации, решают свои вопросы и проблемы путем дачи взятки. Необходимо бороться, а не молча уходить, не имея денег, или молча передавать деньги коррупционеру, имея соответствующую сумму. Ведь будущее моей страны - в моих руках! И я буду ратовать за справедливость в нашей любимой и процветающей России!