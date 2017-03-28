Омский депутат купил яхту за 1,6 млн евро для экспедиции в Антарктиду



Добавим, что Kestrel в переводе означает пустельга – это птица семейства соколиных, а рабочее название нового судна «Сила Сибири», «Звезда Сибири» или «Слава Сибири». «В интернете мы смотрели изначально ее выставляли за 3,5 млн евро, но потом цену снизили до 1 млн 650 тысяч евро. Мы ее с Валерием Михайловичем до Валенсии перегоняли, 500 миль прошли. Предложил ему с нами в экспедицию, вижу — глаза загорелись», - рассказывает Сергей Щербаков.