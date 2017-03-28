Омский депутат купил яхту за 1,6 млн евро для экспедиции в Антарктиду

В 2020 году, когда состоится празднование 200-летнего рубежа открытия южного континента Земли, юные омичи смогут отправиться в Антарктиду на новой яхте, которую специально для этих целей приобрел Валерий Кокорин, депутат Законодательного Собрания области, сообщает издание
Ранее, на заседании попечительского Совета Русского географического общества, Кокорин сообщал, что добраться до Южного полюса на легендарной омской яхте «Сибирь» будет сложно, в связи с этим инициативной группой принято решение о покупке новой яхты. Стало известно, что в текущем месяце депутат приобрел яхту Kestrel-106 за 1,6 миллионов евро.
По словам капитана «Сибири» Сергея Щербакова, Kestrel-106 значительно превосходит по характеристикам нынешнее судно: длина 32,5 метров, водоизмещение – 108 тонн, на борту одновременно могут находиться 14 человек (для сравнения «Сибирь» вмещает 8 человек).
«Яхта практически новая, построена в 2012 году. Под экспедиционную деятельность подойдет по основным параметрам, но ее нужно перестраивать», - отмечает капитан.
В этих целях планируется утеплить яхту, поставить дополнительное отопительное оборудование, кроме этого, необходимо выделить место для хранения четырех-пяти тонн запасного топлива, усовершенствовать навигационную систему и надстроить рубку, чтобы рулевой смог спрятаться в суровых условиях.
Добавим, что Kestrel в переводе означает пустельга – это птица семейства соколиных, а рабочее название нового судна «Сила Сибири», «Звезда Сибири» или «Слава Сибири». «В интернете мы смотрели изначально ее выставляли за 3,5 млн евро, но потом цену снизили до 1 млн 650 тысяч евро. Мы ее с Валерием Михайловичем до Валенсии перегоняли, 500 миль прошли. Предложил ему с нами в экспедицию, вижу — глаза загорелись», - рассказывает Сергей Щербаков.
Отмечается, что сейчас судно стоит в Валенсии (Испания), некоторое время проведет в Новороссийске, в 2018 году – в Питере, а в августе 2019 года уже зайдет в устье Иртыша. Из Омска участники экспедиции на «Сибири» дойдут до устья Иртыша, затем пересядут на «Силу Сибири» и далее – переход до Антарктиды.
Фото: скриншот с видео