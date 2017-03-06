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Задушил пакетом и разрубил тело топором: убийцу осудили спустя 13 лет

6 марта 2017, 12:53
Приговор суда в силе.

Приговор в отношении омича, совершившего убийство 13 лет назад, вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении 35-летнего, ранее судимого Владимира С. рассматривала судебная коллегия в декабре 2016 года, а Муромцевский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 частью 1 Уголовного кодекса России – убийство и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 4 месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Из зала суда: более 13 лет назад, в ноябре 2003 года, обвиняемый находился у себя дома в деревне Тармакла Муромцевского района. Во время вспыхнувшей ссоры с отчимом, ударил рукой несколько раз (не менее трех раз) мужчину по голове, в результате ударов отчим был сбит с ног. Затем С. накинул на голову мужчине пакет, чем перекрыл доступ кислорода потерпевшему.

Вынеся тело отчима на улицу, разрубил его топором на части и скинул в выгребную яму, прикрыв их навозом и соломой.

Скелетированные останки были обнаружены после того, как С., отбывая наказание за совершение имущественного преступления в исправительной колонии Кемеровской области, написал явку с повинной. Однако после того, как обнаружили останки, С. отказался от дачи первоначальных показаний.

Но, несмотря на непризнание вины, а также доводы обвиняемого и стороны защиты об отсутствии доказательств о причастности к совершению данного преступления, апелляционный суд согласился с мнением прокурора о том, что С. виновен в совершении убийства.

В связи с этим, приговор районного суда оставлен без изменения.


По материалам пресс-службы областной прокуратуры

Фото: иллюстрация

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