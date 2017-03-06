Задушил пакетом и разрубил тело топором: убийцу осудили спустя 13 лет

Из зала суда: более 13 лет назад, в ноябре 2003 года, обвиняемый находился у себя дома в деревне Тармакла Муромцевского района. Во время вспыхнувшей ссоры с отчимом, ударил рукой несколько раз (не менее трех раз) мужчину по голове, в результате ударов отчим был сбит с ног. Затем С. накинул на голову мужчине пакет, чем перекрыл доступ кислорода потерпевшему.