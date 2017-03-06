Город55
ГлавноеВсе новости

Кто превысил ПДК по формальдегиду в Омске: комментарий Омскшины

6 марта 2017, 13:28
Определение источника выброса.

Напомним, очередная информация о превышении ПДК по формальдегиду была опубликована 3 марта. Сообщалось, что надзорные органы выясняют причины повышения объемов выбросов формальдегида в конце февраля 2017 года в Омске.

Минприроды региона опубликовал данные о зафиксированном 24 и 25 февраля превышении максимально разовой предельно допустимой концентрации формальдегида в 1,3 – 1,5 раза.

В комментариях к этой информации на портале Gorod55.ru, один из читателей высказал предположение: «с шинного завода через день какие-то выбросы производят».

Далее редакции портала Gorod55.ru был предоставлен официальный комментарий пресс-службой ПАО «Омскшина»:

Высказывания читателя порта Gorod55.ru «не соответствует действительности, и порочат деловую репутацию предприятия. В настоящее время по фактам выбросов формальдегида проводится экспертиза, ее результаты будут известны после 7 марта».

Ждем дальнейших комментариев…

Фото: иллюстрация

#Новости#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31