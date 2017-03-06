Кто превысил ПДК по формальдегиду в Омске: комментарий Омскшины

Напомним, очередная
Минприроды региона опубликовал данные о зафиксированном 24 и 25 февраля превышении максимально разовой предельно допустимой концентрации формальдегида в 1,3 – 1,5 раза.
В комментариях к этой информации на портале Gorod55.ru, один из читателей высказал предположение: «с шинного завода через день какие-то выбросы производят».
Далее редакции портала Gorod55.ru был предоставлен официальный комментарий пресс-службой ПАО «Омскшина»:
Высказывания читателя порта Gorod55.ru «не соответствует действительности, и порочат деловую репутацию предприятия. В настоящее время по фактам выбросов формальдегида проводится экспертиза, ее результаты будут известны после 7 марта».
Ждем дальнейших комментариев…
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