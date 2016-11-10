В 2017 году на ремонт омских дорог выделят 2,8 млрд рублей

По словам Дмитрия Тулеева, руководителя ФКУ «Сибуправтодор» в следующем году на ремонт федеральных трасс в четырех направлениях будет выделено 2,8 миллиардов рублей, сообщает
Информацию об этом начальник федерального управления сообщил на прошедших в омском регионе
Как отметил Дмитрий Тулеев, в 2016 году уже отремонтировано около 200 километров федеральных автодорог, на это было выделено около 2 миллиардов рублей. В этом году планируется увеличить размер денежного потока до 2,8 миллиардов рублей, а это составит практически половину всех средств федерального управления автодорог Сибири.
Также глава ведомства озвучил те направления автомобильных трасс федерального значения, которые будут отремонтированы в следующем году. Это направления в сторону городов Тюмени и Новосибирска, а также приграничных городов омского Исилькуля и казахстанского Павлодара.
Помимо этого, в планах ведомства значится капитальный ремонт Южного обхода, но километраж и участки еще будут скорректированы.
Справка: общая протяженность дорог в Омской области – 23 тыс километров, из них 700 километров – автодороги федерального значения.
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