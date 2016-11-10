В 2017 году на ремонт омских дорог выделят 2,8 млрд рублей

Как отметил Дмитрий Тулеев, в 2016 году уже отремонтировано около 200 километров федеральных автодорог, на это было выделено около 2 миллиардов рублей. В этом году планируется увеличить размер денежного потока до 2,8 миллиардов рублей, а это составит практически половину всех средств федерального управления автодорог Сибири.