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В 2017 году на ремонт омских дорог выделят 2,8 млрд рублей

10 ноября 2016, 14:52
Из федерального бюджета в Омскую область.

По словам Дмитрия Тулеева, руководителя ФКУ «Сибуправтодор» в следующем году на ремонт федеральных трасс в четырех направлениях будет выделено 2,8 миллиардов рублей, сообщает ИнтерФакс.

Информацию об этом начальник федерального управления сообщил на прошедших в омском регионе российско-казахстанских учениях, посвященных организации зимнего содержания дорог в приграничной зоне.

Как отметил Дмитрий Тулеев, в 2016 году уже отремонтировано около 200 километров федеральных автодорог, на это было выделено около 2 миллиардов рублей. В этом году планируется увеличить размер денежного потока до 2,8 миллиардов рублей, а это составит практически половину всех средств федерального управления автодорог Сибири.

Также глава ведомства озвучил те направления автомобильных трасс федерального значения, которые будут отремонтированы в следующем году. Это направления в сторону городов Тюмени и Новосибирска, а также приграничных городов омского Исилькуля и казахстанского Павлодара.

Помимо этого, в планах ведомства значится капитальный ремонт Южного обхода, но километраж и участки еще будут скорректированы.

Справка: общая протяженность дорог в Омской области – 23 тыс километров, из них 700 километров – автодороги федерального значения.

Фото: иллюстрация

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